O Flamengo encerrou a preparação para enfrentar o Estudiantes, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores, no Maracanã. Para o confronto desta quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), o técnico Leonardo Jardim contará com o retorno de Jorginho, desfalque no jogo de ida, na Argentina.

Antes da vitória sobre o Bahia, no último domingo, Jorginho desfalcou o Flamengo nos jogos contra o Estudiantes e o Fluminense. Em ambas as partidas, a equipe sentiu a ausência do meio-campista, principalmente pela dificuldade na articulação das jogadas. Em seu retorno, na Arena Fonte Nova, o jogador teve participação fundamental na vitória por 3 a 0.

continua após a publicidade

Jardim deve contar com retorno

Além de Jorginho, quem também pode voltar é Ayrton Lucas, que vem treinando com o grupo após se recuperar de uma lesão na coxa direita. Saúl, que se recupera de dores na perna esquerda, é dúvida para o confronto.

Jorginho em Bahia x Flamengo (Foto: Luca Castro /Fotoarena/Folhapress)

Desfalques confirmados

Por outro lado, Evertton Araújo, que ainda realiza trabalhos de transição para o campo, não estará à disposição. Além dele, Arrascaeta e Danilo, que se recuperam de fraturas, também são baixas.

continua após a publicidade

Provável escalação do Flamengo

A provável escalação do Flamengo para enfrentar o Estudiantes conta com: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Lucas Paquetá; Plata (Carrascal), Pedro e Samuel Lino.

📲Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 🆚 Estudiantes

🏆 Libertadores - Semifinal - Jogo de volta

📆 Data e horário: quinta-feira, 22 de outubro de 2026, 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

👁️ Onde assistir: Disney+ e Espn.

continua após a publicidade

O Lance! acompanha a partida em tempo real.

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Gustavo Tejera (URU)

🚩 Assistentes: Nicolas Taran (URU) e Carlos Barreiro (URU)

📺 VAR: Antonio Garcia (URU)

📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.