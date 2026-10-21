Escalação: Jardim tem retorno importante na Libertadores para Flamengo x Estudiantes
Técnico conta com o retorno de Jorginho e aguarda definição sobre Ayrton Lucas e Saúl
O Flamengo encerrou a preparação para enfrentar o Estudiantes, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores, no Maracanã. Para o confronto desta quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), o técnico Leonardo Jardim contará com o retorno de Jorginho, desfalque no jogo de ida, na Argentina.
Antes da vitória sobre o Bahia, no último domingo, Jorginho desfalcou o Flamengo nos jogos contra o Estudiantes e o Fluminense. Em ambas as partidas, a equipe sentiu a ausência do meio-campista, principalmente pela dificuldade na articulação das jogadas. Em seu retorno, na Arena Fonte Nova, o jogador teve participação fundamental na vitória por 3 a 0.
Jardim deve contar com retorno
Além de Jorginho, quem também pode voltar é Ayrton Lucas, que vem treinando com o grupo após se recuperar de uma lesão na coxa direita. Saúl, que se recupera de dores na perna esquerda, é dúvida para o confronto.
Desfalques confirmados
Por outro lado, Evertton Araújo, que ainda realiza trabalhos de transição para o campo, não estará à disposição. Além dele, Arrascaeta e Danilo, que se recuperam de fraturas, também são baixas.
Provável escalação do Flamengo
A provável escalação do Flamengo para enfrentar o Estudiantes conta com: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Lucas Paquetá; Plata (Carrascal), Pedro e Samuel Lino.
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✅ FICHA TÉCNICA
Flamengo 🆚 Estudiantes
🏆 Libertadores - Semifinal - Jogo de volta
📆 Data e horário: quinta-feira, 22 de outubro de 2026, 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Disney+ e Espn.
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🟨 Arbitragem
🕴️ Arbitragem: Gustavo Tejera (URU)
🚩 Assistentes: Nicolas Taran (URU) e Carlos Barreiro (URU)
📺 VAR: Antonio Garcia (URU)
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