O Flamengo enfrenta o Grêmio no Rio Grande do Sul, neste domingo (13), às 17h30, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Filipe Luís conta com a volta de Danilo aos relacionados e deve promover alterações na escalação do Flamengo.

Depois da derrota para o Central Córdoba pela Libertadores na última quarta-feira (9), o técnico do Rubro-Negro deve trazer alguns titulares de volta para a escalação inicial. Jogadores como Gerson, Pulgar e Wesley, que foram preservados no meio de semana, devem começar jogando.

Existe uma possibilidade de Pedro, que se recuperou de uma lesão grave no joelho, iniciar o jogo como titular no lugar de Gonzalo Plata. Ele entrou no segundo tempo do jogo contra o Central Córdoba e atuou por 17 minutos.

Veja a provável escalação do Flamengo para enfrentar o Grêmio

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Gerson, Plata (Pedro) e Bruno Henrique.

Flamengo divulgou os relacionados para a viagem ao Rio Grande do Sul

O Flamengo divulgou os atletas disponíveis para o jogo na Arena do Grêmio. Confira abaixo:

Como vem o Grêmio

O técnico Gustavo Quinteros comandou o último treino do Grêmio para o jogo contra o Flamengo neste sábado (12). A provável escalação do Tricolor Gaúcho tem: Volpi; João Pedro, Rodrigo Ely, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Villasanti, Edenilson e Cristaldo; Cristian Olivera (Amuzu), Pavón e Arezo.