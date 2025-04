Grêmio x Flamengo: retrospecto pelo Brasileirão

Flamengo e Grêmio protagonizam um dos confrontos mais tradicionais e equilibrados do futebol brasileiro. Ao longo das décadas, os clubes acumularam partidas históricas e disputas intensas, tanto em pontos corridos quanto em mata-matas, com jogos de alto nível técnico e emocional. O duelo envolve duas das maiores torcidas do país e carrega grande peso simbólico para ambas as equipes. O Lance! apresenta os dados dos confrontos entre Grêmio x Flamengo pelo Brasileirão.

O equilíbrio é uma das marcas registradas desse confronto. Embora o Grêmio leve ligeira vantagem no número de vitórias, o Flamengo compensa com força como mandante. Esses fatores fazem com que os encontros entre as equipes sejam sempre imprevisíveis, independentemente do momento de cada lado na competição.

A rivalidade ganhou ainda mais força nas últimas décadas, com disputas em fases decisivas de torneios nacionais e continentais. Isso elevou o clássico interestadual ao patamar de um dos mais aguardados do calendário do futebol brasileiro, com jogos que costumam ter estádio cheio, muita emoção e, frequentemente, golaços e reviravoltas.

O próximo encontro entre as equipes está marcado para domingo, 13 de abril, às 18h30, pela terceira rodada do Brasileirão Série A 2025. A partida promete movimentar a tabela e reacender a rivalidade entre cariocas e gaúchos.

Retrospecto geral de Grêmio x Flamengo:

Total de jogos: 74 Vitórias do Grêmio: 29 (39%) Vitórias do Flamengo: 24 (32%) Empates: 21 (28%) Gols marcados pelo Grêmio: 94 (média de 1,27 por jogo) Gols marcados pelo Flamengo: 87 (média de 1,18 por jogo)

Confrontos com mando do Flamengo:

Jogos disputados: 40

Vitórias do Flamengo: 20 (50%)

Empates: 11 (28%)

Vitórias do Grêmio: 9 (22%)

Confrontos com mando do Grêmio:

Jogos disputados: 34

Vitórias do Grêmio: 20 (59%)

Empates: 10 (29%)

Vitórias do Flamengo: 4 (12%)

Desempenho estatístico do Flamengo:

Vitórias: 24 Empates: 21 Derrotas: 29 Gols marcados: 87 Gols sofridos: 94 Jogos em que marcou gols: 66% Jogos em que sofreu gols: 70% Maior sequência de vitórias: 3 jogos Maior sequência sem vencer: 13 jogos Maior sequência de derrotas: 3 jogos Maior sequência de invencibilidade: 5 jogos

Desempenho estatístico do Grêmio:

Vitórias: 29 Empates: 21 Derrotas: 24 Gols marcados: 94 Gols sofridos: 87 Jogos em que marcou gols: 70% Jogos em que sofreu gols: 66% Maior sequência de vitórias: 3 jogos Maior sequência sem vencer: 5 jogos Maior sequência de derrotas: 3 jogos Maior sequência de invencibilidade: 13 jogos

Com um histórico recheado de partidas emblemáticas e equilíbrio nos números, Flamengo x Grêmio promete mais um duelo intenso na Série A do Brasileirão. Um clássico interestadual que sempre entrega emoção, rivalidade e muita qualidade em campo.