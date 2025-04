Wesley toma atitude após xingamentos com torcedor do Flamengo

O lateral-direito Wesley, do Flamengo, trocou mensagens com xingamentos com um torcedor nas redes sociais após a derrota para o Central Córdoba, no Maracanã, pela Libertadores, na última quarta-feira (10). O jogador, que entrou no segundo tempo da partida, se desculpou publicamente na noite de quinta-feira (11), por meio de um story, que foi posteriormente apagado.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Boa noite, nação. Ontem, após o jogo, de cabeça quente e muito chateado com nosso resultado, reagi de forma inadequada a uma postagem feita por um torcedor. Porém, ontem mesmo, já mais calmo, me desculpei com o torcedor em questão pelos xingamentos. Mais uma vez, e agora publicamente, peço desculpas. Assim como a toda torcida do Flamengo, que é por quem jogamos no Maracanã.

O torcedor criticou a atuação de Wesley, dizendo que o jogador não acertou nenhuma jogada ou cruzamento e questionando sua convocação para a Seleção. Em resposta, Wesley enviou mensagens privadas com palavrões.

continua após a publicidade

- Torcedor modinha do c... Está achando que eu erro de propósito? Vou errar vários, mas vou acertar também.

O conteúdo da conversa foi publicado nas redes sociais e viralizou.

Ainda na tarde de quinta-feira, o jogador postou uma imagem de uma pantera negra: "Ninguém inveja o ruim. Ninguém odeia o fraco”. À noite, publicou o pedido de desculpas.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

- Ontem após o jogo, de cabeça quente e muito chateado com o nosso resultado, reagi de forma inadequada a uma postagem feita por um torcedor. Ontem mesmo, já mais calmo, me desculpei com o torcedor em questão pelos xingamentos. Mais uma vez, e agora publicamente, peço desculpas, assim como a toda a torcida do Flamengo, que é por quem jogamos e lutamos.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real