Grêmio x Flamengo: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Ficha do jogo GRE FLA 3ª rodada Brasileirão Data e Hora Domingo (13), às 17h30 (horário de Brasília) Local Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS) Árbitro Ramon Abatti Abel (SC) Assistentes Alex Ang Ribeiro (SP) e Thiaggo Americano Labes (SP) Var Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG) Onde assistir

Grêmio e Flamengo se enfrentam na tarde deste domingo (13), às 17h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). O confronto, válido pela terceira rodada do Brasileirão, terá transmissão ao vivo do Premiere. ➡️ Clique para assistir no Premiere.

O Imortal vem de vitória na Sul-Americana. Em casa, venceu o Atlético Grau-PER por 2 a 0. Já o Flamengo, pela Libertadores, perdeu para o Central Córdoba por 2 a 0 no Maracanã.

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X FLAMENGO

3ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 13 de abril de 2025, às 17h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS);

📺 Onde assistir: TV Globo (canal aberto) e Premiere (streaming);

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GRÊMIO: Volpi; João Pedro, Rodrigo Ely, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Villasanti, Edenilson e Cristaldo; Cristian Olivera (Amuzu), Pavón e Arezo.

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Gerson, Plata e Bruno Henrique (Pedro).