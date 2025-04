O Flamengo perdeu para o Central Córdoba por 2 a 1, na última quarta-feira (9), pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, em pleno Maracanã. Após o apito final, o técnico Filipe Luís foi alvo de críticas por parte de jornalistas e torcedores.

continua após a publicidade

A principal reclamação era em relação a minutagem de jogadores que normalmente figuram no time titular. Nomes como Wesley, Pulgar e Gerson começaram a partida no banco e só entraram quando o placar já apontava 2 a 0 para o time argentino.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O jornalista Renato Maurício Prado, colunista do portal UOL, classificou a atitude de poupar titulares como inaceitável. "A Libertadores da América é a competição mais importante do continente. Não há campeonato nacional que, esportivamente, valha mais que ela. É a nossa Liga dos Campeões. Alguém poupa na Champions?"

continua após a publicidade

As críticas não se limitaram apenas ao treinador do Rubro-Negro. O presidente Luiz Eduardo Baptista, conhecido como Bap, também foi alfinetado por Renato. "E qual o motivo disso? A demagógica e estúpida decisão do presidente Bap, reverberada por José Boto e pelo próprio Filipe Luís de que na atual temporada a prioridade é o Brasileirão."

Veja como foi a derrota do Flamengo de Filipe Luís na Libertadores

O Flamengo perdeu para o Central Córdoba, da Argentina, por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (9), pela segunda rodada do Grupo C da Libertadores. O time argentino marcou os gols ainda no primeiro tempo, com Heredia e Florentín. O Rubro-Negro, que não perdia com Filipe Luís desde outubro do ano passado, descontou com De La Cruz, de falta.

continua após a publicidade

Jogo desta quarta-feira (9) marcou o retorno de Pedro ao Flamengo. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O Flamengo começou a partida levando perigo ao gol do Central Córdoba logo no primeiro minuto. Juninho teve duas chances claras de abrir o placar. Sem aproveitar as oportunidades, o Rubro-Negro viu o time argentino balançar a rede aos 24 minutos com Leonardo Heredia, em cobrança de pênalti (Léo Pereira colocou a mão na bola). Após sofrer o gol, a equipe de Filipe Luís se lançou ao ataque e voltou a criar jogadas de perigo.

➡️O que o Flamengo precisa fazer para se classificar na Libertadores?

O árbitro Cristian Garay chegou a marcar um pênalti em Bruno Henrique, mas o VAR informou que a falta de Moyano foi fora da área. O Central Córdoba voltou a estufar a rede aos 43', quando Florentín acertou boa cabeçada no gol de Rossi. Os torcedores do Flamengo vaiaram a equipe na saída para o intervalo.

Em busca da virada, o Flamengo voltou para a partida com três novidades: Wesley, Erick Pulgar e Gerson. O time mudou de postura e o resultado veio em campo. De La Cruz, de falta, diminuiu aos 15'. A equipe de Filipe Luís seguiu pressionando o adversário, mas sem criatividade. Pedro, que entrou na partida no segundo tempo (retornou de lesão após longo período fora), não teve muitas oportunidades. Bruno Henrique, já nos acréscimos, mandou a bola na trave. Sem o gol rubro-negro, o Central Córdoba venceu por 2 a 1.