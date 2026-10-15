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Escalação do Flamengo: Jardim faz mudanças para enfrentar o Estudiantes na Libertadores

Técnico promove mudança no meio-campo e mantém escolha para a função de camisa 10

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
15/10/2026 20:01
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Leonardo Jardim técnico Flamengo
Leonardo Jardim, técnico do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo para a partida contra o Estudiantes na noite desta quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Para o confronto no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina, o treinador escolheu Saúl para entrar no lugar de Jorginho, suspenso.

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Além do meio-campista, quem também está fora do time titular, mais uma vez, é Arrascaeta, que se recupera de uma fratura no punho esquerdo. Assim como no clássico com o Fluminense, Jardim escolheu Lucas Paquetá para exercer a função do camisa 10.

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Escalação do Flamengo

A escalação do Flamengo para pegar o Estudiantes conta com: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Saúl e Lucas Paquetá; Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino.

Leonardo Jardim instrui jogadores do Flamengo na partida contra o Independiente del Valle pela Libertadores
Leonardo Jardim durante partida do Flamengo na Libertadores (Foto: Rodrigo Buendia/AFP)

Lista de desfalques do Flamengo

Os desfalques não se resumem a Jorginho e Arrascaeta. Danilo, que está no departamento médico, também não fica à disposição, assim como Evertton Araújo e Ayrton Lucas, que realizam trabalhos com a preparação física.

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Após a partida em La Plata, as equipes voltam a se enfrentar no dia 21 de outubro, desta vez no Maracanã. Quem avançar encara o vencedor de Fluminense x Palmeiras.

Histórico de confronto

Esse será o 13º confronto entre Estudiantes e Flamengo. No retrospecto, o Rubro-Negro leva a melhor, com cinco vitórias, cinco empates e duas derrotas. Neste ano, inclusive, venceu o confronto pela fase de grupos no Maracanã e empatou por 1 a 1 na Argentina.

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✅ FICHA TÉCNICA

Estudiantes🆚 Flamengo
🏆 Libertadores - Semifinal - Jogo de ida
📆 Data e horário: quinta-feira, 15 de outubro de 2026, 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, La Plata (ARG)
👁️ Onde assistir: Disney+ e Espn.

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🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Juan Gabriel Benítez (PAR)
🚩 Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Milciades Saldívar (PAR)
📺 VAR: Ulises Mereles (PAR)

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