O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo para a partida contra o Estudiantes na noite desta quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Para o confronto no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina, o treinador escolheu Saúl para entrar no lugar de Jorginho, suspenso.

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Além do meio-campista, quem também está fora do time titular, mais uma vez, é Arrascaeta, que se recupera de uma fratura no punho esquerdo. Assim como no clássico com o Fluminense, Jardim escolheu Lucas Paquetá para exercer a função do camisa 10.

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Escalação do Flamengo

A escalação do Flamengo para pegar o Estudiantes conta com: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Saúl e Lucas Paquetá; Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino.

Leonardo Jardim durante partida do Flamengo na Libertadores (Foto: Rodrigo Buendia/AFP)

Lista de desfalques do Flamengo

Os desfalques não se resumem a Jorginho e Arrascaeta. Danilo, que está no departamento médico, também não fica à disposição, assim como Evertton Araújo e Ayrton Lucas, que realizam trabalhos com a preparação física.

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Após a partida em La Plata, as equipes voltam a se enfrentar no dia 21 de outubro, desta vez no Maracanã. Quem avançar encara o vencedor de Fluminense x Palmeiras.

Histórico de confronto

Esse será o 13º confronto entre Estudiantes e Flamengo. No retrospecto, o Rubro-Negro leva a melhor, com cinco vitórias, cinco empates e duas derrotas. Neste ano, inclusive, venceu o confronto pela fase de grupos no Maracanã e empatou por 1 a 1 na Argentina.

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✅ FICHA TÉCNICA

Estudiantes🆚 Flamengo

🏆 Libertadores - Semifinal - Jogo de ida

📆 Data e horário: quinta-feira, 15 de outubro de 2026, 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, La Plata (ARG)

👁️ Onde assistir: Disney+ e Espn.

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🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Juan Gabriel Benítez (PAR)

🚩 Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Milciades Saldívar (PAR)

📺 VAR: Ulises Mereles (PAR)

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