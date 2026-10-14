Pedro Henrique, reforço do Flamengo, chega ao Rio e inicia atividades no Ninho
Volante de 18 anos foi contratado em abril
Pedro Henrique, reforço do Flamengo, chegou ao Rio nesta semana e já conheceu as estruturas do clube carioca. O volante de 18 anos, contratado em abril, foi cedido por empréstimo ao Paysandu até o fim da Série C. O jogador realizou, nesta quarta-feira, sua primeira atividade no Ninho do Urubu, ainda na academia.
Conforme o planejamento da comissão técnica, Pedro Henrique deve integrar os treinos com o time principal nos próximos meses, com o intuito de se adaptar ao elenco e assimilar a dinâmica de trabalho.
Por questões relacionadas ao registro no Boletim Informativo Diário (BID), Pedro Henrique não poderá disputar partidas oficiais pelo Flamengo nesta temporada, tanto no profissional quanto no sub-20. A expectativa é que possa receber oportunidades nas rodadas iniciais do Campeonato Carioca de 2027.
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Carreira de Pedro Henrique, reforço do Flamengo
A chegada ao Flamengo acontece após uma temporada de afirmação no futebol profissional. Em 2026, Pedro Henrique disputou 35 partidas pelo Paysandu, marcou dois gols e deu duas assistências. O volante participou das conquistas do Campeonato Paraense, da Copa Norte e da Copa Verde.
Somadas às seis atuações na Série B de 2025, quando iniciou sua trajetória na equipe principal, as partidas deste ano elevam o total do meio-campista a 41 jogos profissionais pelo clube. Na Série C deste ano, entrou em campo em 20 partidas.
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