Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Pedro Henrique, reforço do Flamengo, chega ao Rio e inicia atividades no Ninho

Volante de 18 anos foi contratado em abril

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
14/10/2026 11:46
Favorite o Lance! no Google
Pedro Henrique assina contrato com o Flamengo
Pedro Henrique com a camisa do Flamengo (Foto: Reprodução)

Pedro Henrique, reforço do Flamengo, chegou ao Rio nesta semana e já conheceu as estruturas do clube carioca. O volante de 18 anos, contratado em abril, foi cedido por empréstimo ao Paysandu até o fim da Série C. O jogador realizou, nesta quarta-feira, sua primeira atividade no Ninho do Urubu, ainda na academia.

Conforme o planejamento da comissão técnica, Pedro Henrique deve integrar os treinos com o time principal nos próximos meses, com o intuito de se adaptar ao elenco e assimilar a dinâmica de trabalho.

continua após a publicidade
Pedro Henrique assina contrato com o Flamengo
Pedro Henrique assina contrato com o Flamengo (Foto: Divulgação / Flamengo)

Por questões relacionadas ao registro no Boletim Informativo Diário (BID), Pedro Henrique não poderá disputar partidas oficiais pelo Flamengo nesta temporada, tanto no profissional quanto no sub-20. A expectativa é que possa receber oportunidades nas rodadas iniciais do Campeonato Carioca de 2027.

📲Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Carreira de Pedro Henrique, reforço do Flamengo

A chegada ao Flamengo acontece após uma temporada de afirmação no futebol profissional. Em 2026, Pedro Henrique disputou 35 partidas pelo Paysandu, marcou dois gols e deu duas assistências. O volante participou das conquistas do Campeonato Paraense, da Copa Norte e da Copa Verde.

continua após a publicidade

Somadas às seis atuações na Série B de 2025, quando iniciou sua trajetória na equipe principal, as partidas deste ano elevam o total do meio-campista a 41 jogos profissionais pelo clube. Na Série C deste ano, entrou em campo em 20 partidas.

📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Entrada de Erick Pulgar no Flamengo x Fluminense

Flamengo

Pulgar, do Flamengo, é denunciado por forte entrada em jogador do Fluminense

Há 28 minutos
Elenco do Vasco reunido antes da partida contra o Boca Juniors

Fora de Campo

Jornalista do SporTV detona postura da dupla Fla-Flu contra o Vasco

Há 1 hora
Jogadores do Flamengo comemoram classificação para as quartas de final da Libertadores da América

Flamengo

Árbitro de polêmica bizarra vai apitar Estudiantes x Flamengo

Há 1 hora
Andrés Gómez recebe o segundo amarelo de Piero Maza após empurrar o árbitro no duelo contra o Boca Juniors (Foto: Luis Robayo / AFP)

Futebol Nacional

Árbitro que expulsou Andrés Gómez já gerou revolta no Flamengo

Há 2 horas
José Boto cercado de microfones em entrevista no Galeão

Flamengo

José Boto faz crítica à arbitragem e manda recado: 'Deveriam ser assim'

Há 14 horas
Consórcio do Maracanã administrado por Flamengo e Fluminense

Vasco

Consórcio Fla-Flu aciona STJ para tentar impedir Vasco x Boca no Maracanã

Há 16 horas
Mais LANCE!
Marcão, pai de Gerson detonou Bap, do Flamengo e falou sobre disputa judicial

Torcida do Flamengo reage à fala de Marcão, pai do Gerson: 'Já entendi'

Gramado do Maracanã

Briga pelo Maracanã é mais uma prova de que perdeu a essência

Leonardo Jardim Flamengo

Flamengo divulga relacionados para semifinal da Libertadores com cinco desfalques

Wallace em ação durante Bragantino e Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro

Torcida do Flamengo reage à atuação de Wallace Yan: 'Caso claro'

André Rizek durante a transmissão do Seleção Sportv

Rizek critica atitude de Flamengo após partida: 'Foi ajudado'

Danilo leva a mão ao rosto após ser atingindo; zagueiro fraturou a mandíbula

Flamengo aponta "conivência da arbitragem" após nova fratura

Flamengo x Fluminense é marcado por polêmica de arbitragem (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Folhapress)

Flamengo x Fluminense: dublagem revela discussão em lance polêmico

Flaco López recebe a marcação de Varela na vitória do Palmeiras sobre o Flamengo

Brasileirão: Flamengo e Palmeiras somam 99,8% de chances de título

Leonardo Jardim técnico Flamengo

Flamengo de Jardim muda cenário do Fla-Flu e técnico explica segredo

Fluminense entrou com time misto contra o Flamengo

Análise: Fluminense sofre com pressão do Flamengo e encontra pouco espaço para atacar no Fla-Flu

PC Oliveira analisa erros de arbitragem do Brasileirão (Foto: Reprodução)

PC Oliveira dá veredito sobre polêmicas em Flamengo x Fluminense

Zagueiro Danilo sofreu choque no rosto e foi encaminhado para exames de tomografia no hospital (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Danilo sofre duas fraturas na mandíbula e passará por cirurgia

Zagueiro Danilo sofreu choque no rosto e foi encaminhado para exames de tomografia no hospital (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Danilo vai ao hospital após pancada no Fla-Flu