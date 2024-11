Escalação do Flamengo: Filipe Luís monta time com três zagueiros e sem Gabigol

Filipe Luís na final da Copa do Brasil entre Atlético-MG e Flamengo, na Arena MRV (Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 09:10 • Rio de Janeiro (RJ)

Após a conquista do título da Copa do Brasil, o Flamengo enfrenta novamente o Atlético Mineiro nesta quarta-feira (13), às 20h (de Brasília), no Maracanã, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o Rubro-Negro tem novidades na escalação. Sem Gabigol e com mudanças na zaga, o técnico Filipe Luís esboçou um time alternativo no último treino no Ninho do Urubu, devido a lesões e convocações durante a Data Fifa.

➡️ Sampaoli pede contratação de dois jogadores do Flamengo ao Rennes

Filipe Luís tem 10 desfalques para o jogo: Léo Ortiz, Gerson e Varela, convocados; Pulgar, De la Cruz, Carlinhos e Arrascaeta, machucados e entregues ao departamento médico; Allan, suspenso, e Gabigol, afastado por conta de uma reclamação do jogador ao técnico, após ser comunicado que seria substituído no intervalo da final da Copa do Brasil.

Sem Léo Ortiz, convocado pela Seleção Brasileira, a principal mudança da equipe será o esquema com três zagueiros: o trio será formado por Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira. Outra novidade é a entrada de Matheus Gonçalves no meio-campo, com a companhia de Evertton Araújo e Alcaraz, visto que Gerson também está em compromisso internacional com a Amarelinha.

O Flamengo vive uma escassez de volantes para o duelo. Afinal, Erick Pulgar está machucado, Gerson foi convocado e Allan cumpre suspensão após levar o cartão vermelho contra o Cruzeiro, na rodada passada. Desse modo, o treinador deve apostar em dois jogadores das categorias de base.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Provável escalação do Flamengo

Contudo, a provável escalação do Flamengo para enfrentar o Atlético-MG no Maracanã tem: Rossi, Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Wesley, Evertton Araújo, Alcaraz, Matheus Gonçalves e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Michael e Bruno Henrique.

O Rubro-Negro vem empolgado para o jogo de hoje, já que bateu justamente o Atlético-MG no último domingo (10) e se sagrou pentacampeão da Copa do Brasil, após venceu no agregado, por 4 a 1. No Brasileirão, a equipe é a quinta colocada, com 58 pontos somados. No primeiro turno da competição, o clube da Gávea venceu o confronto pelo placar de 4 a 2, na Arena MRV.