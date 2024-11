Indisciplina teria sido motivo do afastamento de Gabigol do Flamengo

Caso de indisciplina foi o motivo do afastamento de Gabigol do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 00:33 • Rio de Janeiro (RJ)

O motivo do afastamento de Gabigol, do Flamengo, se deu por conta de uma reclamação do jogador ao técnico Filipe Luís, após ser comunicado que seria substituído no intervalo da final da Copa do Brasil. A informação é da repórter Letícia Marques, do "ge".

Aspas de Gabigol

- P..., tá de sacanagem que ele está me tirando - disse Gabigol.

Essas teriam sido as palavras ditas por Gabigol ao receber a informação de que seria substituído por Bruno Henrique durante o intervalo da partida que deu o pentacampeonato da Copa do Brasil ao Flamengo, no último domingo (10), contra o Atlético-MG. O jogador deu as costas e se isolou ao saber da troca. Foi o início de um comportamento que, para a diretoria do clube, justificou o afastamento anunciado nesta terça-feira (12).

As palavras foram ditas já a alguns metros de onde os jogadores que jogariam a segunda etapa estavam posicionados. Funcionários do clube também presenciaram as reclamações do atleta. Ao fim da partida, mesmo tendo endereçado palavras de carinho ao técnico e ao elenco rubro-negro, Gabigol não cumprimentou Bruno Henrique e nem foi apoiá-lo antes da substituição.

O "ge" entrou em contato com a assessoria de Gabigol, que negou ter reagido de maneira ostensiva pós-substituição dentro do vestiário. Momentos após veículos de imprensa noticiarem o fato de ele não ter gostado da mexida, o jogador postou uma foto em que dá um abraço apertado no treinador.

Jogadores que foram dar um banho de água gelada em Filipe Luís durante a entrevista coletiva convidaram Gabigol para participar da brincadeira, mas ele rechaçou prontamente.

Momento depois, já fora da Arena MRV, o camisa 99 convidou os colegas de time para uma festa do título que faria na sua casa. Tal comemoração aconteceria ao mesmo tempo que a organizada pelo Flamengo. O jogador não foi à festa oficial do clube, e os companheiros não compareceram na que ele deu.

Tais atitudes irritaram a diretoria do Flamengo, que julgou a entrevista dada ainda no gramado, na qual disse que não permaneceria no clube, fora de timing e um posicionamento egoísta.

A acusação de tentativa de fraudar um exame antidoping, a aparição com a camisa do Corinthians e outros atos de tidos como de indisciplina são motivos que fizeram o clube decidir por uma nova punição. O Flamengo enxerga todo o ocorrido no domingo como a gota d'água e o "conjunto da obra" para afastar Gabigol.

Se o título da Copa do Brasil indicava uma saída pacífica e com final feliz, o pós-penta tem sido composto por chuvas e trovoadas.

