Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 07:30 • Rio de Janeiro

Alex Sandro chegou ao Flamengo na janela de transferências do meio do ano e rapidamente se adaptou ao clube carioca. O lateral-esquerdo, que assumiu a titularidade da posição, foi fundamental na conquista do título da Copa do Brasil.

Desde que chegou ao Rubro-Negro, no final de agosto (sem custos), Alex Sandro disputou sete jogos, com um gol e seis passes decisivos. Além disso, tem 70% de eficiência nos duelos (40/57) e 35 ações defensivas. Os números são do site "Sofascore".

Destaque no segundo jogo da final da Copa do Brasil

Titular na partida na Arena MRV, Alex Sandro, de 33 anos, teve uma grande atuação no estádio mineiro. Ele foi o jogador que mais fez desarmes (3) e o que teve mais ações defensivas. Veja outros números!

Alex Sandro durante a partida na Arena MRV (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

1º em ações defensivas (12)

1º em desarmes (3)

1º em eficiência nos duelos (83%)

2º em passes decisivos (2)

2º em ações com a bola (53)

2º em cortes (6)

O lateral, com passagens pelo futebol português e italiano, tem contrato até o fim de 2026. Além de Alex Sandro, o Flamengo também conta com Ayrton Lucas e Matías Viña. O segundo, no entanto, está machucado e só retornará na próxima temporada.