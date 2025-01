Super Mundial de Clubes: veja como comprar ingressos para setor da torcida do Flamengo

A temporada de 2025 contará com a disputa do primeiro Super Mundial de Clubes, que será nos Estado Unidos em junho e julho. A venda de ingressos para o setor destinado aos torcedores do Flamengo começa nesta terça-feira (7), às 11h (de Brasília). Inicialmente, apenas sócios-torcedores (ativos e adimplentes) poderão adquirir as entradas.

continua após a publicidade

➡️ Entenda as mudanças na estrutura do departamento médico do Flamengo

Para comprar os bilhetes, basta acessar o site do Nação e clicar no "menu Mundial" para resgatar o código, que só poderá ser utilizado uma única vez. É importante ressaltar que não há desconto para sócios, apenas a prioridade. Além disso, não terá meia-entrada (conforme a legislação norte-americana). A venda será por meio do site oficial da FIFA.

O torcedor poderá comprar, com cartão de crédito internacional, ingressos para 1, 2 ou 3 jogos da fase de grupos. Com o mesmo código, o rubro-negro poderá adquirir entradas para as fases seguintes, caso o time carioca se classifique.

continua após a publicidade

Venda de ingressos para setor da torcida do Flamengo no Super Mundial de Clubes começa nesta terça (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Confira os valores dos ingressos para o setor da torcida do Flamengo no Super Mundial de Clubes

M08 (Flamengo x Espérance Sportive de Tunisie)

Filadélfia; Lincoln Financial Field

16 de junho de 2025 às 22h (horário de Brasília), 21h (EST)

Setor inferior (lower tier) – U$98,00

Setor Superior (Upper Tier) – U$56,00

M22 (Flamengo x Chelsea FC)

Filadélfia; Lincoln Financial Field

20 de junho de 2025 às 15h (horário de Brasília), 14h (EST)

Setor inferior (lower tier) – U$143,00

Setor Superior (Upper Tier) – U$98,00

M39 (Club Léon x Flamengo)

Orlando; Camping World Stadium

24 de junho de 2025 às 22h (horário de Brasília), 21h (EST)

Setor inferior (lower tier) – U$125,00

Setor Superior (Upper Tier) – U$85,00

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Confira abaixo a programação da abertura de venda por planos e níveis de prioridade

07/Janeiro (11h) - Diamante+1

09/Janeiro (11h) - Diamante

10/Janeiro (11h) - Platina+1

11/Janeiro (11h) - Platina e Ouro+1

12/Janeiro (11h) - Ouro e Prata+1

13/Janeiro (11h) - Prata

14/Janeiro (11h) - Público Geral online

21/Janeiro (18h) - Encerramento das vendas online

Valores das fases seguintes

Oitavas de Final (Miami, se for o 1º colocado na fase de grupos, Charlote, se for o 2º colocado)

Setor inferior (lower tier) – U$214,00

Setor Superior (Upper Tier) – U$76,00

Quartas de Final (Atlanta, se for 1º colocado, Filadélfia, se for 2º colocado)

Setor inferior (lower tier) – U$497,00

Setor Superior (Upper Tier) – U$279,00

Semifinal (New Jersey)

Setor inferior (lower tier) – U$995,00

Setor Superior (Upper Tier) – U$526,00

Final (New Jersey)

Setor inferior (lower tier) – U$892,00

Setor Superior (Upper Tier) – U$2.230,00

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real