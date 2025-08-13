menu hamburguer
Flamengo

Zico e Ancelotti se encontram durante Flamengo x Internacional no Maracanã

Maior ídolo rubro-negro visitou a cabine em que o técnico da Seleção assiste ao jogo

Ancelotti e Zico durante duelo entre Flamengo e Internacional (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/08/2025
22:43
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  Mais Notícias

O duelo entre Flamengo e Internacional promoveu um encontro especial, mas fora dos campos. Nas tribunas do Maracanã, Zico e Carlo Ancelotti compartilharam longa conversa durante o intervalo da partida, com vitória parcial do Rubro-Negro por 1 a 0, em jogo válido pelas oitavas de final da Libertadores.

continua após a publicidade

Além do maior ídolo do Fla e do técnico da Seleção Brasileira, estavam presentes o diretor de seleções masculinas, Rodrigo Caetano, o coordenador técnico, Juan, e o preparador de goleiros Cláudio Taffarel, também representando a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na partida.

Zico foi ao encontro do quarteto na cabine da "Flu TV", nas tribunas do estádio Jornalista Mário Filho. A presença da comissão técnica do Brasil e da direção da CBF no jogo faz parte do plano de observação de jogadores. Recentemente, do lado rubro-negro, Léo Ortiz e Alex Sandro foram convocados para defender a Amarelinha. Além deles, Léo Pereira e Pedro, também do Fla, e Alan Patrick, do Inter, estiveram em pré-listas.

continua após a publicidade

A Seleção está de olho em outros nomes, que podem pintar como novidade em listas futuras. É o caso de Emerson Royal e Samuel Lino, reforços do Flamengo na janela de meio do ano. Danilo, também convocado recentemente, está lesionado e não foi relacionado para a partida.

Ancelotti em um dos camarotes do Maracanã em Flamengo x Internacional (Foto: Lucas Bayer/Flamengo)

