Zico e Ancelotti se encontram durante Flamengo x Internacional no Maracanã

O duelo entre Flamengo e Internacional promoveu um encontro especial, mas fora dos campos. Nas tribunas do Maracanã, Zico e Carlo Ancelotti compartilharam longa conversa durante o intervalo da partida, com vitória parcial do Rubro-Negro por 1 a 0, em jogo válido pelas oitavas de final da Libertadores.

Além do maior ídolo do Fla e do técnico da Seleção Brasileira, estavam presentes o diretor de seleções masculinas, Rodrigo Caetano, o coordenador técnico, Juan, e o preparador de goleiros Cláudio Taffarel, também representando a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na partida.

Zico foi ao encontro do quarteto na cabine da "Flu TV", nas tribunas do estádio Jornalista Mário Filho. A presença da comissão técnica do Brasil e da direção da CBF no jogo faz parte do plano de observação de jogadores. Recentemente, do lado rubro-negro, Léo Ortiz e Alex Sandro foram convocados para defender a Amarelinha. Além deles, Léo Pereira e Pedro, também do Fla, e Alan Patrick, do Inter, estiveram em pré-listas.

A Seleção está de olho em outros nomes, que podem pintar como novidade em listas futuras. É o caso de Emerson Royal e Samuel Lino, reforços do Flamengo na janela de meio do ano. Danilo, também convocado recentemente, está lesionado e não foi relacionado para a partida.