Bruno Henrique repete enredo de 2019 e é coroado em noite de Flamengo na Libertadores
Camisa 27 garantiu vitória no Maracanã
O Maracanã foi ao delírio às 21h58 desta quarta-feira (13), quando Bruno Henrique, aos 28 minutos do primeiro tempo, balançou a rede para o Flamengo na vitória por 1 a 0 contra o Internacional, em noite de Libertadores. O momento relembrou um dia especial de 2019. Diante do mesmo adversário, na mesma competição, no mesmo Maracanã e com o mesmo goleador.
Assim como foi no jogo de ida das quartas da Libertadores no ano do bicampeonato rubro-negro, quando Bruno Henrique marcou os gols na vitória diante do Internacional, o ídolo da torcida flamenguista garantiu a vitória no primeiro confronto das oitavas deste ano.
Em jogada aérea, BH aproveitou grande cruzamento de Luiz Araújo, subiu sozinho e, de cabeça, estufou a rede. O Maracanã explodiu com os gritos de comemoração dos rubro-negros com o tento do atacante, que retribuiu com um coração para a torcida.
Léo Ortiz faz geste de colocar coroa em Bruno Henrique no Maracanã
Ainda com Bruno Henrique em corrida na comemoração, Léo Ortiz, com as mãos, fingiu estar coroando o companheiro de elenco. O atacante retribuiu com um abraço no zagueiro.
Números de Bruno Henrique em Copa Libertadores pelo Flamengo
Esse foi o 20° gol de Bruno Henrique em Libertadores com a camisa do Flamengo. No total, o jogador disputou 55 jogos, e deu 16 assistências.
Números gerais de Bruno Henrique pelo Flamengo
- 317 jogos
- 103 gols
- 54 assistências
Tudo sobre
