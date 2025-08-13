Bruno Henrique repete enredo de 2019 e é coroado em noite de Flamengo na Libertadores

O Maracanã foi ao delírio às 21h58 desta quarta-feira (13), quando Bruno Henrique, aos 28 minutos do primeiro tempo, balançou a rede para o Flamengo na vitória por 1 a 0 contra o Internacional, em noite de Libertadores. O momento relembrou um dia especial de 2019. Diante do mesmo adversário, na mesma competição, no mesmo Maracanã e com o mesmo goleador.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo confirma lesão de Emerson Royal, substituído contra o Internacional

Assim como foi no jogo de ida das quartas da Libertadores no ano do bicampeonato rubro-negro, quando Bruno Henrique marcou os gols na vitória diante do Internacional, o ídolo da torcida flamenguista garantiu a vitória no primeiro confronto das oitavas deste ano.

Em jogada aérea, BH aproveitou grande cruzamento de Luiz Araújo, subiu sozinho e, de cabeça, estufou a rede. O Maracanã explodiu com os gritos de comemoração dos rubro-negros com o tento do atacante, que retribuiu com um coração para a torcida.

continua após a publicidade

Léo Ortiz faz geste de colocar coroa em Bruno Henrique no Maracanã

Ainda com Bruno Henrique em corrida na comemoração, Léo Ortiz, com as mãos, fingiu estar coroando o companheiro de elenco. O atacante retribuiu com um abraço no zagueiro.

➡️ Zico e Ancelotti se encontram durante Flamengo x Internacional no Maracanã

Comemoração de Léo Ortiz com Bruno Henrique em Flamengo x Internacional pela Libertadores (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Números de Bruno Henrique em Copa Libertadores pelo Flamengo

Esse foi o 20° gol de Bruno Henrique em Libertadores com a camisa do Flamengo. No total, o jogador disputou 55 jogos, e deu 16 assistências.

Números gerais de Bruno Henrique pelo Flamengo

317 jogos 103 gols 54 assistências

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real