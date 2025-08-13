menu hamburguer
Flamengo confirma lesão de Emerson Royal, substituído contra o Internacional

Lateral-direito deixa jogo no intervalo após sentir dores no primeiro tempo

Emerson Royal em ação pelo Flamengo contra o Internacional pela Libertadores (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/08/2025
22:54
O Flamengo informou que Emerson Royal sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo nesta quarta-feira (13), durante o duelo com o Internacional, no Maracanã, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A lesão aconteceu logo no início do primeiro tempo, mas o lateral-direito foi substituído apenas no intervalo.

Durante os primeiros 45 minutos, o camisa 22 do Fla se queixou de dores em dois momentos. Mesmo assim, seguiu em campo pelo restante da primeira etapa, deixando o campo no intervalo e dando lugar a Guillermo Varela na volta para o segundo tempo.

Emerson Royal foi uma das contratações do Flamengo nesta janela de meio de ano. O Rubro-Negro pagou nove milhões de euros (R$ 58 milhões) ao Milan para contar com o jogador de 26 anos. Até o momento, ele entrou em campo com o Manto Sagrado quatro vezes.

