Jorginho lamenta atuação e eliminação do Flamengo: 'Queríamos buscar o título, mas não foi possível'

Não estava no roteiro do Flamengo e de seus torcedores uma eliminação na quinta fase da Copa do Brasil, mas foi exatamente o que aconteceu. Em uma noite vexatória, o time carioca perdeu por 2 a 0 nesta quinta-feira (14) e ficou atrás no placar agregado por 3 a 2. Após a partida no Barradão, em Salvador, Jorginho, um dos líderes do elenco, destacou a eficiência do adversário e lamentou a queda no torneio.

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— Eles fizeram os gols e nós erramos nas oportunidades que tivemos. Precisamos analisar com calma quantas chances cada equipe criou. Tivemos até mais oportunidades, mas eles foram mais eficientes nas finalizações. Agora é virar a página rapidamente. Infelizmente, não seguimos na competição, que era um objetivo nosso. Queríamos avançar e também buscar o título, mas não foi possível — iniciou Jorginho, em entrevista ao "SporTV".

Jorginho em Vitória x Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

— Temos que acreditar no trabalho que estamos fazendo. Estávamos em uma crescente muito boa, mas essa derrota chega em um momento delicado, por se tratar de uma eliminação, o que obviamente gera impacto nesses primeiros meses. O objetivo era avançar na competição, mas vamos seguir com o trabalho e buscar voltar a vencer. Muito obrigado — completou Jorginho.

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Vitória x Flamengo: como foi o jogo?

Primeiro tempo: Vitória surpreende e acaba com a vantagem do Flamengo, que pouco criou em campo

A vantagem do Flamengo construída no Rio durou pouco. O Vitória abriu o placar logo aos seis minutos com Erick, que acertou um chutaço no ângulo, sem chances para Rossi. Atrás no marcador, o time de Jardim se lançou ao ataque, enquanto a equipe da casa se fechava na defesa. Com a posse de bola, o Fla encontrou muitas dificuldades para criar e levar perigo ao gol adversário, principalmente até os 30'. Posteriormente, o Rubro-Negro carioca passou a criar boas chances, uma delas em uma bela finalização de Luiz Araújo, mas faltou precisão para balançar a rede.

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Segundo tempo: Vitória garante a classificação em falha de Rossi, goleiro do Flamengo

O Flamengo voltou do intervalo com o pé no acelerador e criou três grandes chances logo no início do segundo tempo. Foi o Vitória, entretanto, quem voltou a marcar. Após cobrança de escanteio, Rossi saiu mal do gol, e Luan Cândido acertou um voleio. A bola ainda desviou no goleiro rubro-negro, que falhou mais uma vez no lance. A partir daí, o Flamengo se lançou ao ataque e teve boas oportunidades com Pedro e Léo Pereira, mas não conseguiu aproveitar as chances e se despediu da competição.

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