Eliminação precoce e inédita marca novo fracasso do Flamengo na Copa do Brasil

O torcedor do Flamengo que acompanhou a derrota para o Vitória e a eliminação na Copa do Brasil nesta quinta-feira (14) reviveu, por alguns minutos, momentos cabros de um passado não tão distante. A queda no torneio, com um desempenho longe do esperado, entra para uma lista extensa de eliminações marcantes na história do clube na competição. Entretanto, o atual cenário traz um elemento inédito nesse enredo.

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Essa foi a primeira vez que o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil sem avançar de nenhuma fase. Anteriormente, o clube chegou a ser eliminado na quinta fase do torneio e até em fases anteriores, mas já havia passado por etapas anteriores.

Mais uma eliminação frustrante e marcante para o torcedor do Flamengo

Essa não é a primeira vez na história que o torcedor rubro-negro amarga um momento difícil no torneio. Ao longo de sua trajetória, o clube coleciona episódios dolorosos, como a derrota na final da Copa do Brasil de 2004 para o Santo André e a eliminação na segunda fase de 2016 para o Fortaleza.

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Eliminações relevantes do Flamengo na Copa do Brasil

2026 - 5ª fase

Flamengo 2-1 Vitória

Vitória 2-0 Flamengo

2016 - 2ª fase

Fortaleza 2-1 Flamengo

Flamengo 1-2 Fortaleza

2011 - Quartas de final

Flamengo 1-2 Ceará

Ceará 2-2 Flamengo

2005 - Oitavas de final

Flamengo 0-2 Ceará

Ceará 1-1 Flamengo

2004 - Final

Santo André 2-2 Flamengo

Flamengo 0-2 Santo André

1998 - Oitavas de final

Vitória 5-0 Flamengo

Flamengo 5-2 Vitória

Jogadores do Flamengo contra o Vitória (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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