Eliminação precoce e inédita marca novo fracasso do Flamengo na Copa do Brasil
Rubro-Negro carioca passou vexame com queda no torneio
- Matéria
- Mais Notícias
O torcedor do Flamengo que acompanhou a derrota para o Vitória e a eliminação na Copa do Brasil nesta quinta-feira (14) reviveu, por alguns minutos, momentos cabros de um passado não tão distante. A queda no torneio, com um desempenho longe do esperado, entra para uma lista extensa de eliminações marcantes na história do clube na competição. Entretanto, o atual cenário traz um elemento inédito nesse enredo.
Leonardo Jardim atribui eliminação do Flamengo na Copa do Brasil à falta de competência: ‘Falhamos’
Flamengo
Jorginho lamenta atuação e eliminação do Flamengo: ‘Queríamos buscar o título, mas não foi possível’
Flamengo
Melhores momentos: Flamengo passa vexame, perde para o Vitória e é eliminado da Copa do Brasil; dê suas notas
Flamengo
Essa foi a primeira vez que o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil sem avançar de nenhuma fase. Anteriormente, o clube chegou a ser eliminado na quinta fase do torneio e até em fases anteriores, mas já havia passado por etapas anteriores.
Mais uma eliminação frustrante e marcante para o torcedor do Flamengo
Essa não é a primeira vez na história que o torcedor rubro-negro amarga um momento difícil no torneio. Ao longo de sua trajetória, o clube coleciona episódios dolorosos, como a derrota na final da Copa do Brasil de 2004 para o Santo André e a eliminação na segunda fase de 2016 para o Fortaleza.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Eliminações relevantes do Flamengo na Copa do Brasil
2026 - 5ª fase
Flamengo 2-1 Vitória
Vitória 2-0 Flamengo
2016 - 2ª fase
Fortaleza 2-1 Flamengo
Flamengo 1-2 Fortaleza
2011 - Quartas de final
Flamengo 1-2 Ceará
Ceará 2-2 Flamengo
2005 - Oitavas de final
Flamengo 0-2 Ceará
Ceará 1-1 Flamengo
2004 - Final
Santo André 2-2 Flamengo
Flamengo 0-2 Santo André
1998 - Oitavas de final
Vitória 5-0 Flamengo
Flamengo 5-2 Vitória
➡️ Aposte nos jogos do Flamengo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias