Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo, está extremamente satisfeito com o elenco à disposição do técnico Leonardo Jardim. Isso não impede, porém, que o clube siga atento ao mercado e aproveite oportunidades que possam aparecer. Nesta quinta-feira (14), durante o evento "São Paulo Innovation Week", em São Paulo, o dirigente comentou como enxerga as possibilidades para a janela de transferências do meio do ano.

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— Vejo que o elenco do Flamengo está, a cada ano, mais robusto e sólido. Fico muito feliz com o grupo que temos. O que não podemos é deixar de observar as oportunidades e possibilidades que surgem no mercado — iniciou Bap, em resposta ao Lance!.

Bap, presidente do Flamengo, no evento em São Paulo (Foto: Vinicius Harfush/Lance!)

— O Flamengo não vai fazer nenhuma maluquice. Hoje, temos um elenco que considero satisfatório (...) Projetamos que, no segundo semestre, momento mais importante da temporada, teremos o elenco praticamente completo. Então, conceitualmente, estamos confortáveis com o grupo que temos. Isso significa que não possa haver alguma contratação? Não. Pode acontecer, desde que surja uma oportunidade pontual, como foi o caso do Paquetá no início do ano. Com o Paquetá, era naquele momento ou não seria mais possível. Então entendemos que deveríamos fazer o movimento. O futebol é muito dinâmico, muda toda semana. Vamos ver como essa janela vai se desenrolar — completou o dirigente rubro-negro.

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Flamengo vai tentar a contratação de Luiz Henrique?

No radar do Flamengo em outras janelas, Luiz Henrique vive grande fase no Zenit, da Rússia, e deve estar na lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Recentemente, o nome do atacante voltou a ser ligado ao Rubro-Negro. Questionado pelo Lance! sobre essa possibilidade, além de outros jogadores da Seleção, Bap foi sincero e afirmou que não depende apenas da vontade do clube ou de recursos financeiros.

— Existe uma quantidade enorme de jogadores que fazem parte do nosso imaginário e que, nem sempre, temos condições de atrair neste momento. Mas estamos sempre observando as possibilidades de mercado. Foi assim com o Paquetá. Se ele quisesse permanecer na Europa, não teríamos condições de competir com uma proposta europeia. Então, tudo depende de muitas variáveis, e não apenas da vontade ou do dinheiro que o clube tem. Mas, havendo possibilidades, claro que o Flamengo vai considerar.

O que o Lance! sabe sobre a chance de Luiz Henrique no Flamengo

A reportagem do Lance! apurou que, neste momento, Luiz Henrique não pensa nessa possibilidade. Às vésperas da Copa do Mundo, o atacante está prestes a conquistar tanto o Campeonato Russo pelo Zenit. Ou seja, o jogador mantém o foco nesse objetivo e, naturalmente, no Mundial.

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