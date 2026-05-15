O Flamengo não aproveitou as oportunidades e não soube se defender contra o Vitória nesta quinta-feira (14), resultando na eliminação da Copa do Brasil. Após a derrota por 2 a 0 no Barradão, em Salvador (BA), o técnico Leonardo Jardim chamou atenção para a falta de assertividade no ataque e, na contramão dos torcedores, não classificou a queda no torneio como "vexame".

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- Melhor a eficácia é o gesto técnico. Treinamos finalização, mas tem a ver com a confiança do jogador. Hoje foi um jogo que tivemos um domínio de posse, 26 finalizações e não concretizamos. Não por falta de atitude e empenho. O primeiro foi um grande gol. No segundo foi um erro em escanteio, em que precisamos ter mais atenção. Perdemos o que era um dos objetivos nessa primeira fase (da temporada). Hoje foi um jogo que tivemos domínio de posse, 26 finalizações. Jogadores tiveram atitude e empenho. O segundo gol foi um erro, escanteio, que temos que ter mais atenção - disse Leonardo Jardim, técnico do Flamengo.

Jogadores do Flamengo contra o Vitória (Foto: Thiago Santos - @stfotoss /Fotoarena/Folhapress)

- Tentamos até o fim, colocamos jogadores mais ofensivos, preenchemos a área, criamos situações, mas erramos ao finalizar. Não é vexame, mas é inesperado. O Flamengo contra qualquer adversário é sempre favorito - disse o treinador do Flamengo, em outra passagem.

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O treinador do Flamengo foi sincero ao comentar sobre a pressão que estarám acerca da equipe após a eliminação. Segundo ele, aumentará a pressão, mas a responsabilidade será a mesma.

- Nosso objetivo era manter as três competições em aberto, mas acabamos perdendo. Aumenta a pressão para conquistarmos as outras competições, mas a responsabilidade é a mesma. Atitude não faltou, os jogadores tentaram o melhor - definiu.

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Veja outras respostas de Leonardo Jardim após Vitória x Flamengo

Jardim responde declaração de Bap pela busca por tríplice coroa

"Eu não ouvi o presidente falar, mas o Flamengo tem essa ambição (tríplice coroa). Mas é sempre difícil realizar. Algum colega seu disse que nunca nenhuma equipe ganhou, por isso é difícil realizar. Mas isso não significa que não queríamos estar nas três competições. Falhamos. Não fomos competentes o suficiente para avançar nesta eliminatória."

Leonardo Jardim durante entrevista coletiva (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

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Ausência de De La Cruz

"Vocês viram que foi um jogo muito direto, de muito contato, e esse tipo de jogo não é para o De La Cruz. No jogo em casa ele participou, a opção hoje era para preencher mais a área. Tivemos mais facilidade de chegar no último terço, coloquei jogadores para preencher a área. O Cebolinha, o Luiz Araújo, o De La Cruz é mais difícil de disputarem nesse tipo de estrutura na área."

Entrada de Wallace Yan

"Do nosso lado não houve essa situação (afastamento), ele só ficou fora de uma viagem. Entrou agora porque o Plata não pôde vir. Colocamos o que achamos que para este tipo de jogo faria sentido, o Vitória estava defendendo em poucos metros. O Pedro teve dificuldades, o Cebolinha também. Contra este tipo de equipe tem que preencher mais a área. Acho que pecamos na finalização porque atitude e empenho nós tivemos."

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