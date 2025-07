Flamengo x Fluminense: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Flamengo e Fluminense se enfrentam neste domingo (20), às 19h30 (de Brasília), pela 15ª rodada do Brasileirão. A partida no Maracanã contará com casa cheia. Afinal, os ingressos destinados para a torcida rubro-negra já estão esgotados. O Premiere transmite o clássico carioca.

Ficha do jogo FLA FLU 15ª rodada Brasileirão Data e Hora domingo, 20 de junho de 2025, às 19h30 (horário de Brasília) Local Maracanã Árbitro Raphael Claus (SP) Assistentes Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Evandro de Melo Lima (SP) Var Rodolpho Toski Marques (PR) Onde assistir

Os times carioca chegaram para esse confronto após derrotas no meio da semana. Fora de casa, o Flamengo perdeu para o Santos por 1 a 0, com gol de Neymar. Já o Fluminense, no Maracanã, perdeu para o Cruzeiro por 2 a 0.

Para o clássico, o técnico Filipe Luís, do Flamengo, não contará com Bruno Henrique. O capitão rubro-negro cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Lesionados, Pulgar, Alex Sandro e Ayrton Lucas não jogam.

Sem Bruno Henrique, Wallace Yan pode ganhar oportunidade no time titular. A expectativa é pelo retorno de Pedro, que ficou fora dos últimos dois jogos do Flamengo. A decisão, no entanto, será definida após o treino deste sábado.

Já pelo Fluminense, o técnico Renato Gaúcho não contará com Arias, vendido ao Wolverhampton, da Inglaterra. Por outro lado, a torcida tricolor vive a expectativa pela presença de John Kennedy, que está de volta. A tendência é que ele seja regularizado a tempo para o clássico.

Flamengo e Fluminense se enfrentam no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Confira as informações do jogo entre Flamengo e Fluminense

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X FLUMINENSE

15ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 20 de junho de 2025, às 19h30 (horário de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Evandro de Melo Lima (SP);

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo (Técnico: Filipe Luís)

Rossi, Wesley, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Varela; Allan, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Plata e Wallace Yan (Cebolinha).

Fluminense (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Fuentes; Martinelli, Hércules e Nonato; Keno, Soteldo (Canobbio) e Cano.