O Cristo Redentor, uma das sete maravilhas do mundo contemporâneo, foi iluminado na cor vermelha na noite desta sexta-feira (18), em homenagem ao Bayer Leverkusen, que está realizando uma pré-temporada na cidade do Rio de Janeiro.

Cristor Redentor iluminado de vermelho em homenagem ao Bayer (Foto: Divulgação / Bayer Leverkusen)

A ação simbólica começou às 19h30 e marcou um dos momentos mais especiais da visita do clube alemão ao país. O evento contou com a presença de ídolos do Leverkusen, atletas do elenco atual e convidados especiais, que assistiram à iluminação de um ponto privilegiado: o restaurante Camolese, no Jardim Botânico, com vista direta para o monumento.

A celebração ocorreu no mesmo dia em que o Bayer Leverkusen entrou em campo no Rio de Janeiro para um amistoso internacional contra o time sub-20 do Flamengo, na Gávea, sede do clube, na Zona Sul da Cidade Maravilhosa. A equipe alemã acabou sendo superada pelos jovens rubro-negros, que venceram por 5 a 1.

Os gols rubro-negros foram marcados por Lorran, Matheus Gonçalves, Pedro Leão, Gusttavo e um gol contra de Arthur. O único gol alemão foi feito por Culbreath, já na segunda etapa.

A iniciativa faz parte do Bayer 04 Leverkusen World Tour, que tem como objetivo aproximar o clube de torcedores ao redor do mundo e reforçar sua marca global, promovendo experiências culturais e esportivas nos países visitados.

Programação do Bayer Leverkusen no Brasil

19 de julho (sábado)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu”

20 de julho (domingo)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu”

Noite: Visita ao clássico Flamengo x Fluminense no Estádio do Maracanã

21 de julho (segunda-feira)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu” Meio-dia: Visita ao projeto social “Bola pra Frente”, de Jorginho

22 de julho (terça-feira)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu” Tarde: Visita à Escola Alemã do Rio de Janeiro

23 de julho (quarta-feira)

Manhã: Ativação no hotel da equipe Tarde: Voo de retorno para Colônia

24 de julho (quarta-feira)

Manhã: Chegada em Colônia

