Com foco no Mundial de Clubes, Flamengo fecha primeiro semestre com chave de ouro

Líder do Brasileirão e classificado nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil. É assim que o Flamengo chega no Mundial de Clubes, que para o Rubro-Negro começa no dia 16 de junho, quando estreia contra o Espérance, da Tunísia. O Lance! destrincha como foi o primeiro semestre do rubro-negro e como a equipe chega para o torneio nos Estados Unidos.

A partida de despedida do Flamengo antes do embarque para o país norte-americano foi contra o Fortaleza no Maracanã. Com mais de 64 mil torcedores, a equipe de Filipe Luís atropelou o Leão do Pici por 5 a 0. Com o resultado, o Rubro-Negro ficou com a liderança do Brasileirão.

Além de ocupar a ponta da tabela do torneio nacional, o Flamengo conta com o melhor ataque (24 gols) e a melhor defesa do Brasileirão (apenas quatro gols sofridos).

Técnico Filipe Luís após o jogo do Flamengo contra o Fortaleza (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

⚽Desempenho do Flamengo na Libertadores e na Copa do Brasil

O técnico Filipe Luís fez o Flamengo atingir os principais objetivos no ano até aqui. Na Libertadores, apesar de não alcançar o desempenho esperado, o Rubro-Negro avançou de fase na segunda posição do Grupo C. Nas oitavas, encara o Internacional (decide fora de casa).

Já na Copa do Brasil, o time carioca eliminou o Botafogo-PB na terceira fase e irá enfrentar o Atlético-MG nas oitavas. Assim como na Libertadores, também jogará o segundo jogo fora de casa.

Flamengo encara o Atlético-MG na Copa do Brasil (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

🏆Títulos no início da temporada

Os primeiros meses do ano contaram com troféus ao time da Gávea. O primeiro foi no clássico com o Botafogo, quando venceu o rival na decisão da Supercopa do Brasil. Posteriormente, conquistou os troféus da Taça Guanabara e do Campeonato Carioca.

Jogadores do Flamengo com a taça do Campeonato Carioca (Foto: Divulgação)

Números do Flamengo no primeiro semestre de 2025

35 jogos 23 vitórias 8 empates 4 derrotas 68 gols marcados 17 gols sofridos 73,3% de aproveitamento

