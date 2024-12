Pato Basquete x Flamengo: onde assistir e horário do jogo pelo NBB

O Flamengo encara o Pato Basquete, nesta terça-feira (3), às 19h30m (de Brasília), no Ginásio do SESI de Pato Branco, na cidade do interior do Paraná. Com apenas três derrotas e dez vitórias, o Mengão tentará voltar para a ponta da tabela de classificação do Novo Basquete Brasil (o NBB). Enquanto o time paranaense está na 11ª colocação, com cinco vitórias e seis derrotas. A transmissão da partida será pela ESPN e pelo NBB Basquete Pass.

Na última partida do Rubro-Negro, a equipe venceu o Minas por 81 a 70. O duelo foi entre o líder e o vice-líder do NBB. O Flamengo — que assumiria a liderança em caso de vitória neste sábado — tem agora três derrotas em 13 jogos. Já os mineiros venceram 11 das 12 partidas que fizeram até aqui.

O Pato Basquete também venceu o Botafogo, por 98 a 78. Wrighten, cestinha da equipe, atuou por quase 35 minutos, marcou 31 pontos, pegou oito rebotes e ainda deu cinco assistências.

O Flamengo volta a jogar esta noite pelo NBB (Foto: Thais Magalhães)

Saiba de todos os detalhes da partida entre Flamengo e Pato Basquete:

Ficha técnica ✅

Pato Basquete x Flamengo

🗓️ Data: 3 de dezembro de 2024, terça-feira

⏰ Horário: 19h30m (de Brasília)

🌎 Local: Ginásio SESI de Pato Branco (PR)

📺 Onde assistir: ESPN e NBB Basquete Pass