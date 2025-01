Técnico do Flamengo enaltece partida de Carlinhos: ‘Mostrou o seu valor’

Carlinhos foi um dos responsáveis pela vitória do Flamengo por 5 a 0 contra o Bangu em São Luís (MA). Após a partida, válida pelo Campeonato Carioca, Cléber dos Santos, técnico da equipe alternativa do time rubro-negro, rasgou elogios ao atacante, que marcou dois gols e assumiu a artilharia da competição.

- É um centroavante, uma posição que precisa ser acionada. Estávamos buscando bastante o Carlinhos nos três jogos. Ele conseguiu fazer três gols em quatro jogos. Ele tem característica de jogar mais próximo do gol. Mostrou o seu valor. Está se dedicando bastante nos treinos e ajuda os atletas da sua posição para que ele possa ter as oportunidades que ele possa vir a ter - disse Cléber.

Comemoração de Carlinhos contra o Bangu (Foto: Divulgaç.ão/Flamengo)

Passagem de bastão para Filipe Luís

Essa foi a última partida da equipe alternativa do Flamengo, que conseguiu uma vitória, um empate e duas derrotas neste início de competição. Cléber dos Santos, que destacou o desempenho dos jogadores, falou sobre a relação com Filipe Luís, técnico do time principal.

- Conversamos com ele, passamos os jogos, tem troca de informação. É um Flamengo só. (...) Foi um grande aprendizado para gente nessa passagem pelo profissional, tanto para nós da comissão técnica quanto para os jogadores. Tivemos bons jogos e conseguimos debutar vários atletas, e alguns fizeram gol pela primeira vez com a camisa do Flamengo. Isso é de grande valia para a formação dos meninos - pontuou.

Com força máxima, o Flamengo volta a campo no sábado, quando encara o Volta Redonda às 16h30, em Brasília.

