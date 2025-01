Vitória do Flamengo sobre o Bangu registra o maior público do Campeonato Carioca

O Flamengo atropelou o Bangu por 5 a 0 na noite desta quarta-feira (22), pelo Campeonato Carioca, com gols de Felipe Teresa, Wallace Yan, Carlinhos (2x) e Guilherme Gomes. A partida no Castelão, em São Luís (MA), contou com a presença de 33.077 torcedores. Esse, aliás, foi o jogo com o maior público da competição até então.

continua após a publicidade

➡️ Bangu demite treinador após sofre goleada contra o Flamengo

Segundo a organização, o público pagante foi de 29.820, com renda de R$ 3.294.420,00. Números expressivos para o estádio.

Número superior aos três primeiros jogos do Flamengo

A partida contra o Bangu encerrou a passagem do Flamengo pelo nordeste neste início do Campeonato Carioca. Somando os públicos (presente) das partidas contra Boavista, Madureira e Nova Iguaçu, o Flamengo atraiu um total de 12.103 torcedores. Ou seja, a soma é inferior ao número do jogo contra o Bangu.

Como foi o jogo entre Flamengo e Bangu

O jogo começou com um cenário ideal para o Flamengo. Afinal, logo aos oito minutos, Alex Moretti, do Bangu, foi expulso por conta de forte entrada em Rayan Lucas. Com um a mais em campo, a equipe rubro-negra cresceu na partida. Inclusive, teve três chances de perigo consecutivos, com Guilherme Gomes, Lorran e Pablo, sendo o primeiro e o terceiro com bola na trave. O gol, no entanto, só saiu aos 39'. Em jogada de contra-ataque, o goleiro Victor Brasil saiu mal, e Felipe Teresa aproveitou grande passe de Wallace Yan, mandando para o fundo da rede.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

No mesmo ritmo da primeira etapa, o Flamengo voltou do intervalo com o pé no acelerador. Assim, ampliou o placar aos sete minutos com Wallace Yan, em jogada muito bem trabalhada, que contou com grande passe de Carlinhos. O centroavante, aliás, marcou o terceiro gol do Rubro-Negro, em mais uma jogada de contra-ataque.

Jogadores do Flamengo comemorando gol de Carlinhos (Foto: Paula Reis/Flamengo)

E não parou por aí. Aos 18', Guilherme Gomes voltou a balançar a rede pela equipe da Gávea. Ainda deu tempo de Carlinhos marcar o segundo gol dele no jogo.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real