Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 09:10 • Brasília (DF)

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva, se reuniram em Brasília, nesta terça-feira (27), para debater sobre o futuro do estádio do Flamengo e resolver impasses que poderiam impedir o início de sua construção. A reunião, de acordo com Paes, foi favorável a resolução de algumas pendências.

A dificuldade ainda presente é referente a ação judicial da Caixa Econômica Federal, que não concorda com o valor arrematado, de R$ 138,1 milhões, pelo Flamengo na compra do terreno. Por isso, pediu que o leilão fosse anulado, e uma avaliação fosse feita, para que as negociações voltassem a mesa.

- A gente sabe que existe uma posição da Caixa Econômica Federal, que, nesse caso, busca proteger o patrimônio do FGTS. Nós encaminhamos já algumas questões para que essas dúvidas que ainda pairam sobre a legalidade do ato da Prefeitura ou o próprio valor, que, aliás, já foi definido por uma perícia judicial. - explicou Paes.

O chefe da Prefeitura do Rio ainda afirma que os esclarecimentos foram feitos a Lula, ao destacar que o presidente está cooperando bem com a situação. Eduardo Paes entende a reunião como positiva, e que tudo caminha bem para que seja resolvido o quanto antes, com grandes avanços feitos durante a conversa com o presidente.

- Acho que os esclarecimentos necessários foram feitos ao Presidente da República, que desde o início é muito simpático ao estádio do Flamengo. Ele também é vascaíno no Rio, mas a primeira-dama, a Janja, ela é flamenguista, então ele tem uma pressão provavelmente doméstica ali. Enfim, as coisas caminham bem. - comentou o prefeito.

Eduardo Paes foi a Brasília para resolver pendências sobre estádio do Flamengo (Foto: Divulgação / Eduardo Paes)

Segundo o Eduardo Paes, a presença do presidente Lula foi essencial para o desfecho favorável da situação do Flamengo, e informa que nova reunião será realizada na próxima quinta-feira (5), ainda com representantes do governo para resolver todas as pendências.

- É preciso a gente ficar fazendo briga judicial, né? Petições de cá, petições de lá. E o comando dele é no sentido de que respeitar da legislação, os direitos, enfim, sem obviamente se cometer nenhuma ilegalidade, que a gente busque uma solução. Acho que demos passos muito largos para essa coisa sair pacífica hoje. - completou.

O Flamengo está próximo de garantir o seu próprio estádio. No dia 16 de agosto, o presidente Rodolfo Landim foi a sede da Prefeitura do Rio de Janeiro, e assinou o termo de promessa de compra e venda do terreno do Gasômetro. Atualmente, o Rubro-Negro tem direito jurídico sobre local na zona central do Rio de Janeiro.