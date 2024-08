Flamengo supera entraves e se aproxima de Gonzalo Plata

Gonzalo Plata pela seleção do Equador (Foto: Reprodução/Instagram: @gonzaloplata)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/08/2024 - 19:25 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo deu mais um passo para contratar o atacante Gonzalo Plata, que atualmente está no Al-Saad. O clube do Catar havia recuado nos termos acertados na última sexta-feira (23), mas o Rubro-Negro conseguiu contornar os emprecilhos, e a negociação voltou a avançar. A informação é do portal "ge".

Apesar do acordo verbal, os cataris voltaram atrás e apresentaram mudanças no contrato, como valores, cláusulas e percentuais. Por sua vez, o Flamengo não gostou da atitude e ameaçou retirar a proposta pelo equatoriano, caso o Al-Saad não seguisse a negociação nos moldes anteriores.

Assim, o clube do Catar cedeu às exigências do Rubro-Negro e retomou as tratativas nos termos acertados na sexta-feira. O valor seria de 3,65 milhões de euros (R$ 22,4 milhões) por 30% dos direitos econômicos do atleta. No entanto, há ainda cláusulas a serem acordadas, como os bônus da transação e o processo da compra. Além disso, Plata realizará exames médicos antes de assinar com os cariocas.

As tratativas avançam em ritmo lendo, mas Flamengo entende como "natural" o processo, já que lida com clube do Oriente Médio. Mesmo assim, tenta solucionar os últimos detalhes rapidamente para contar com Gonzalo Plata, já que a janela de transferências se encerra em 2 de setembro, próxima segunda feira.

