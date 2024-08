Rogério Ceni tem 0% de aproveitamento contra o Flamengo como técnico (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Gabriel Bergone , supervisionado por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 08:44 • Rio de Janeiro

Bahia e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (28), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, e a estatística que mais chama atenção sobre o confronto envolve o técnico do Tricolor Baiano, Rogério Ceni: ele tem 0% de aproveitamento contra o Rubro-Negro como treinador, resultando em derrota todos os jogos até então.

➡️ Clubes brasileiros lamentam morte de Juan Izquierdo, do Nacional-URU

Somando passagens por São Paulo, Fortaleza, Cruzeiro e Bahia, Ceni acumula 12 derrotas em 12 jogos contra o clube carioca. Curiosamente, seu principal título na carreira de treinador foi quando esteve no comando do Flamengo, onde conquistou o Brasileirão 2020, além da Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca, ambos em 2021.

Agora, Rogério Ceni está com suas atenções voltadas no duelo da Copa do Brasil e tenta acabar com o tabu em seu terceiro encontro com o ex-clube pelo Bahia. Os dois primeiros, inclusive, foram pelo Campeonato Brasileiro: um no ano passado e o outro no primeiro turno da atual edição.

Nesta semana, antes de enfrentar o Flamengo, o técnico entrou em polêmica por conta de uma declaração, em coletiva após o jogo diante do Botafogo. Ele teria dito que "O Flamengo desfalcado já é um grande time. E quando está desfalcado, vai lá e contrata mais três", ressaltando o privilégio de ter um elenco repleto de estrelas e um dos maiores poderes financeiros do país.

➡️ Lula e Eduardo Paes se reunem por futuro estádio do Flamengo

Retrospecto de Rogério Ceni contra o Flamengo

Flamengo 2 x 0 São Paulo (Brasileirão de 2017)

Flamengo 2 x 0 Fortaleza (Brasileirão de 2019)

Fortaleza 1 x 2 Flamengo (Brasileirão de 2019)

Cruzeiro 1 x 2 Flamengo (Brasileirão de 2019)

Flamengo 2 x 1 Fortaleza (Brasileirão de 2020)

São Paulo 0 x 4 Flamengo (Brasileirão de 2021)

São Paulo 0 x 2 Flamengo (Brasileirão de 2022)

São Paulo 1 x 3 Flamengo (Copa do Brasil de 2022)

Flamengo 1 x 0 São Paulo (Copa do Brasil de 2022)

Flamengo 1 x 0 Bahia (Brasileirão 2023)

Flamengo 2 x 1 Bahia (Brasileirão 2024)