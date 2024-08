Hospital divulga causa da morte do zagueiro Juan Izquierdo, do Nacional-URU

Juan Izquierdo morreu nesta terça-feira (28) em São Paulo (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 00:07 • Rio de Janeiro (RJ)

O zagueiro Juan Manuel Izquierdo, do Nacional-URU, morreu nesta terça-feira (27), em São Paulo. O jogador havia sofrido uma arritmia cardíaca em jogo contra o Tricolor Paulista na Libertadores, na última semana. O Hospital Albert Einstein divulgou a causa e o horário da morte do atleta.

"O Hospital Israelita Albert Sabin informa, com pesar, o falecimento do Sr. Juan Manuel Izquierdo, ocorrido nesta terça-feira, 27 de agosto de 2024, às 21h30, em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca", trouxe a nota do hospital.

Durante a partida, Izquierdo perdeu o equilíbrio e caiu desacordado no gramado, levando os atletas das duas equipes ao desespero. Imediatamente, o atendimento médico foi chamado, e o jogador deixou o gramado de ambulância, rumo ao hospital. Lá, o zagueiro deu entrada com parada cardíaca e precisou ser reanimado pela equipe médica com uso de desfibrilador.

Boletim médico do Hospital Albert Einstein (Foto: Reprodução)