Uruguaios do Flamengo se manifestam após morte de Juan Izquierdo, do Nacional

De La Cruz e Izquierdo ainda jovens, nas categorias do Liverpool-URU (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 01:06 • Rio de Janeiro (RJ)

A morte de Juan Izquierdo, do Nacional-URU, abalou o futebol mundial na noite desta terça-feira (27). Nas redes sociais, uruguaios do Flamengo se manifestaram sobre a morte do compatriota. Nico De La Cruz, Matías Viña e Guillermo Varela lamentaram.

- Que em paz descanse, Juan. Minhas condolências à família, amigos e ao Nacional - escreveu o lateral Varela.

- Que em paz descanse, Juan - escreveu o lateral Viña.

- Minhas condolências e um forte abraço a família neste momento tão difícil. Soubemos rir muito e com essa alegria vou recordar você - escreveu o meia De La Cruz.

De La Cruz ainda postou algumas fotos com o Juan Izquierdo quando ambos atuavam juntos nas categorias de base, pelo Liverpool-URU. Giorgian de Arrascaeta, também uruguaio do Flamengo, ainda não havia se pronunciado até a publicação desta matéria.

O Hospital Albert Einstein divulgou a causa da morte do zagueiro do Nacional-URU:

"O Hospital Israelita Albert Einstein informa, com pesar, o falecimento do Sr. Juan Manuel Izquierdo, ocorrido nesta terça-feira, 27 de agosto de 2024, às 21h30, em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca", trouxe a nota do hospital.

Veja a publicação dos uruguaios do Flamengo: