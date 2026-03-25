Em entrevista exclusiva ao Lance! durante o RIO FUTSUMMIT 2026, o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, comentou sobre a recente saída de Filipe Luís do comando técnico do clube e refletiu sobre seu período à frente da diretoria rubro-negra.

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- Eu acho que o Filipe Luís é um dos três melhores treinadores da história do Flamengo. Ao lado do Cláudio Coutinho e do Jorge Jesus. Eu acho que ele foi vítima de uma covardia. Acho que não deveria ter sido assim. Não tenho nada contra o Leonardo Jardim, parece ser um excelente treinador, já demonstrou isso no Cruzeiro e em outros clubes. Mas o trabalho do Filipe Luís nesse mais de um ano à frente do Flamengo é mais do que suficiente para concluir que a forma pela qual ele foi demitido não foi correta.

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Recuperação financeira e administrativa do Flamengo

Presidente do Flamengo entre 2013 e 2018, Bandeira de Mello destacou a importância do período em que conduziu o clube à estabilidade financeira e administrativa. Ao assumir, o Flamengo enfrentava uma dívida de aproximadamente R$ 800 milhões e atrasos salariais.

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- A gente tava contando os centavos, tava devendo quatro meses de salário, tava com uma dívida enorme, praticava apropriação indébita… não era reconhecido, pelo contrário, era motivo de chacota na imprensa e nos outros clubes. A partir de um trabalho sério, o Flamengo passou a ser um clube cidadão, que se dá ao respeito. É um clube que hoje tem tudo para poder ganhar tudo e sempre. Fico muito feliz com isso e com o grupo que contribuiu para que isso fosse possível.

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Bandeira de Mello durante coletiva do Flamengo (Foto: Divulgação)

Sobre um possível retorno à presidência do Rubro-Negro

Questionado sobre a possibilidade de voltar à presidência, Bandeira de Mello foi enfático, com bom humor:

- A mulher não deixa! (risos) Eu acho que já cumpri minha missão. Passei seis anos lá, fiz o melhor que pude, e sou a favor da alternância de poder. Outros rubro-negros podem assumir essa função. O que o Flamengo precisar de mim, nunca vou faltar.

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