Flamengo fecha patrocínio para sequência da temporada de 2026

O Flamengo fechou uma nova parceria com a montadora GAC para a temporada 2026. O acordo prevê que a logomarca da empresa apareça no short do uniforme do time profissional, além de camisetas de treino e pré-jogo.

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O patrocínio também incluirá visibilidade em ônibus oficiais, telões e placas de LED no Estádio do Maracanã, além de espaços no centro de treinamento Ninho do Urubu e na sede social do clube. Durante as partidas do Campeonato Brasileiro, a GAC terá quatro inserções de vídeo de 30 segundos por jogo.

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Para o diretor comercial do Flamengo, Marcos Senna, a chegada da GAC reforça a relevância do clube no cenário nacional e internacional:

- Recebemos a GAC com grande satisfação no Flamengo. Trata-se de uma empresa global, inovadora e que chega ao Brasil com uma estratégia consistente de posicionamento de marca. Para o Flamengo, é muito importante contar com parceiros que enxergam no clube uma plataforma relevante de conexão com milhões de pessoas.

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O diretor de Marketing e Comunicação da GAC, Luiz Fernando Guidorzi, também comentou a parceria com o Flamengo:

- O esporte é uma poderosa plataforma de conexão com as pessoas. Estar ao lado do Flamengo em 2026 reforça nossa presença no Brasil e nos aproxima do público de forma significativa. Essa parceria une paixão, desempenho e inovação, valores que também guiam a GAC.

Leonardo Jardim em treino do Flamengo no Ninho do Urubu (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

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