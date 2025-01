‘É muito difícil falar não para o Mengão’, diz Juninho

Juninho, primeiro reforço do Flamengo para essa temporada, vem realizando trabalhos no Ninho do Urubu, enquanto o elenco principal cumpre o cronograma de pré-temporada nos Estados Unidos. Em entrevista à "FlaTV", o atacante comentou o processo de negociação com o clube carioca, e mencionou a importância do técnico Filipe Luís neste momento. Além disso, revelou apoio de Léo Pereira, com quem trabalhou no Athletico.

- É muito difícil falar não para o Mengão. Querendo ou não, o aval do treinador é muito importante. Ainda mais sendo o Filipe, que todo mundo sabe a história como jogador, e agora como treinador também. Deu tudo certo. Muito feliz por estar aqui. Foi corrido para mim, exame médico e agora comecei a fazer os treinos. Ansioso para conhecer o resto do pessoal, já conheci algumas pessoas. Feliz e contente de estar aqui - afirmou o jogador.

Juninho com a camisa do Flamengo (Foto: Pedro de Andrade/CRF)

- O Léo me mandou mensagem. Eu conheço ele há muitos anos. Ele teve sucesso aqui (no Flamengo), no Athletico. Por ele estar aqui, vai facilitar todo o processo - completou.

Juninho, aliás, terá o seu primeiro contato com o plantel nesta terça-feira, quando os jogadores se reapresentam no centro de treinamento. O dia também marcará, aliás, a apresentação do atleta, às 15h (de Brasília).

Características de Juninho

Durante a entrevista, Juninho detalhou as suas características e garantiu que não é um atacante estático.

- Eu sou um cara que quer estar ajudando, seja em qual função que for. Eu sou um cara que gosta de jogar de 9, sou um cara que movimenta bastante, não sou um 9 estático. Eu sou brigador, em movimentação para o time. Sou rápido. Tento dar o melhor para ajudar o time - detalhou.

Elogios de Filipe Luís

Após o empate sem gols com o São Paulo na FC Series, a antiga Florida Cup, o técnico Filipe Luís comentou a chegada do reforço.

- Temos a chegada do Juninho. É o nosso atacante. Atacante com as características que o modelo de jogo pede. Ele vai nos ajudar e elevar o nível do elenco. Ele tem muita ambição - pontuou.

