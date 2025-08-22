O Flamengo foi multado em R$ 902.183,30 pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) por despejo irregular de esgoto da sede da Gávea na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. O auto de infração foi publicado no dia 15 de agosto, e o clube tem 15 dias, a partir da data, para apresentar recurso.

continua após a publicidade

➡️ Demitido após Libertadores sub-20, técnico projeta Flamengo x Barcelona

Segundo relatório do Inea, técnicos identificaram níveis elevados de amônia no esgoto que saía das tubulações do clube, o que levou à investigação e confirmação do despejo irregular. O Flamengo já havia recebido quatro notificações para regularizar a situação desde 2022, a última em fevereiro. Na inspeção, um funcionário relatou que as tubulações eram antigas e outras estruturas subterrâneas poderiam ter contribuído para o problema.

Em maio, a concessionária Águas do Rio informou que o clube regularizou a questão, mas a multa foi mantida. O esgoto sem tratamento saía das quatro galerias pluviais sob responsabilidade do Flamengo e desembocava na Lagoa. A infração está prevista no artigo 61 da Lei Estadual 3.467/00, que proíbe a poluição em níveis capazes de causar danos à saúde humana, à fauna ou à flora.

continua após a publicidade

O Lance! procurou Flamengo, mas não obteve resposta até a publicação da matéria. O Inea, por sua vez, afirmou por meio de nota que a penalidade foi definida considerando o volume de esgoto despejado:

"O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) informa que o valor da multa aplicada ao Clube de Regatas do Flamengo foi estipulado levando em consideração a quantidade de esgoto despejado na galeria de água pluvial situada no interior do clube, o porte da empresa e o agravante de atingir áreas urbanas. O clube pode recorrer da decisão, conforme preconiza a legislação ambiental."

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Gávea, sede social do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real