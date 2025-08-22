Mistério de narrador da Flamengo TV dá susto em torcedores: ‘Será?’

Os torcedores do Flamengo acharam que teriam uma sexta-feira (22) tranquila depois da classificação na Libertadores, mas João Guilherme tratou de agitar os rubro-negros. O narrador da Flamengo TV "deu um susto" na Nação depois de uma postagem enigmática nas redes sociais.

Logo na manhã, que tinha tudo para ser calma, João Guilherme publicou um vídeo pedindo para os torcedores ficarem ligados nas suas redes sociais, já que algo seria anunciado. Imediatamente, a torcida do Flamengo começou a bombardear o narrador de perguntas. Até teorias como a contratação de Lucas Paquetá foram sugeridas.

No fim das contas, porém, o narrador da Flamengo TV anunciou que a sua narração no gol histórico de Gabigol contra o River Plate, que garantiu o título rubro-negro na Libertadores de 2019, virou música. Foi uma produção de um torcedor com a ajuda de uma inteligência artificial. Mas o fato é que, antes do esclarecimento, os rubro-negros ficaram agitados. Veja abaixo.

Veja comentários de torcedores após enigma de João Guilherme, da Flamengo TV

Zico agora tem um programa no canal do clube

A "Resenha do Galinho", programa de Zico na "Flamengo TV", canal do Flamengo no YouTube, estreou nesta quinta-feira (21). A atração contará com grandes nomes da história do clube carioca. O primeiro episódio foi uma entrevista exclusiva com Filipe Luís, atual treinador e ex-jogador do Rubro-Negro.

Após o programa com Filipe Luís, Zico receberá Mozer e Léo Ortiz, referências da defesa rubro-negra. O segundo episódio, gravado no Ninho do Urubu, contará com resenhas dos rubro-negros. O episódio vai ao ar no dia 26 de agosto.

Posteriormente, a "Resenha do Galinho" passará a ser quinzenal, sempre às terças-feiras.

- Com a Resenha do Galinho, a FlamengoTV reforça seu compromisso em oferecer conteúdos originais, exclusivos e que aproximam ainda mais a Nação da história e do presente do clube mais popular do Brasil. A Resenha do Galinho é a chance de reviver memórias, celebrar o presente e ter Zico, o maior de todos, conduzindo conversas que só ele poderia ter com outros ídolos rubro-negros. Pode comemorar, Nação, tem Zico também na FlamengoTV - disse o Flamengo em nota.