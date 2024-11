Ex-jogador detona briga entre Gabigol e diretoria do Flamengo: ‘Falta de respeito’

Gabigol comemora seu gol pelo Flamengo no jogo de ida da final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 06:10 • Rio de Janeiro

O ex-jogador Zinho detonou a briga interna entre Gabigol e a diretoria do Flamengo. O atacante atacou os dirigentes durante anúncio da saída do clube carioca no último domingo (10), após a conquista da Copa do Brasil de 2024 sob o Atlético-MG, na Arena MRV, e inflamou a relação com os dirigentes.

Após a troca de farpas, a diretoria do rubro-negro anunciou nesta terça-feira (12), que o atleta não será relacionado para a partida contra o Atlético-MG, pelo Brasileiro. As equipes voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (13), às 20h, no Maracanã. Para Zinho, o movimento foi uma retaliação.

- A ação do Gabriel teve uma reação da diretoria. Estamos falando de dois lados vaidosos, que não estão colocando o Flamengo em primeiro lugar. A minha visão é essa: o verdadeiro torcedor, da nação rubro-negra, está sendo exposto a uma guerra entre a diretoria e o estafe do atacante - disse o ex-jogador.

Além disso, o antigo jogador também destacou que a "guerra" entre as partes simboliza um derespeito ao torcedor do Flamengo. Na visão dele, o cenário desfavorece a comemoração da conquista da Copa do Brasil de 2024.

- Aí ele fala "nos vemos na norte (arquibancada)", alguma vez ele foi? Acho até perigoso para ele. Não é que vão agredir ele, mas vão ter 70 mil pessoas no Maracanã. A torcida do Flamengo é gigantesca e quer comemorar o título, mas o Gabigol e a diretoria estão estragando esse momento. Vivem falando de "respeito a nação", mas não estão tendo - concluiu.

Gabigol x diretoria do Flamengo

A relação de Gabigol com a diretoria do Flamengo se estremeceu ao longo do último ano. O jogador não conseguiu ter um novo acordo com os dirigentes para parmanecer no clube. As negociações foram marcadas por polêmicas e trocas de farpas entre as duas partes.

O grande impasse teria sido o período de contrato negociado. De acordo com o presidente Rodolfo Landim, o estafe do jogador pedia um acordo de três anos, enquanto o Flamengo buscava uma renovação mais curta, de apenas um ano.

Sem sucesso nas negociações, o atacante deixa o clube ao fim desta temporada. Conforme informou o site "Ge", o atacante deve vestir a camisa do Cruzeiro na próxima temporada.