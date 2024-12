Gabigol está em qual lugar no ranking de artilheiros da história do Flamengo?

Na última partida de Gabigol pelo Flamengo, o atacante empatou o confronto contra o Vitória, pela 38ª rodada do Brasileirão, no Maracanã. O gol foi o número 161 dele com o Manto Sagrado.

continua após a publicidade

➡️ Pai de Gabigol manda recado para torcedores em despedida do filho no Flamengo

A relação de seis anos entre Gabigol e Flamengo chegou ao fim na partida contra o Vitória. Na passagem pelo Rubro-Negro, o atacante somou 13 títulos: 2 Campeonatos Brasileiros, 2 Copa do Brasil, 2 Copa Libertadores, 2 Supercopa do Brasil, 1 Recopa Sul-Americana e 4 Campeonatos Carioca. Foram, ao todo, 307 jogos disputados e 161 gols marcados. Assim, o craque é um dos 10 maiores artilheiros da história do clube.

A seguir, você conhecerá os 10 maiores artilheiros da história do Flamengo, responsáveis por alguns dos momentos mais marcantes do clube, tanto no Brasil quanto no exterior.

continua após a publicidade

Os 10 maiores artilheiros da história do Flamengo

Zico (509 gols) Dida (264 gols) Henrique Frade (216 gols) Pirilo (204 gols) Romário (204 gols) Gabigol (161 gols) Jarbas (154 gols) Leônidas da Silva (153 gols) Bebeto (151 gols) Zizinho (148 gols)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo