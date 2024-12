Torcedores do Flamengo fazem homenagem na despedida do Gabigol

No último jogo de Gabigol com o Manto Sagrado, o Flamengo enfrenta o Vitória pela 38ª rodada do Brasileirão neste domingo (8), às 16h, no Maracanã. Fora de campo, a Nação prestou homenagens ao Príncipe da Gávea.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo novidades na escalação para despedida de Gabigol]

Com 55.380 entradas, a torcida do Flamengo esgotou a carga de ingressos destinada aos rubro-negros para a despedida de Gabigol. O Rubro-Negro planeja uma festa no jogo com ações de marketing: copos com a imagem do atacante à venda, ingresso comemorativo e três bandeiras que retratam três momentos marcantes da passagem do camisa 99 pela Gávea na arquibancada.

Os flamenguistas, por sua vez, prestaram homenagens ao ídolo nos arredores do Maracanã e dentro do estádio. Camisas, faixas, gestos marcam o clima da despedida de Gabigol pelo Flamengo. Confira abaixo algumas imagens da Nação Rubro-Negra na partida contra o Vitória.

continua após a publicidade

Faixa de agradecimento a Gabigol feito por torcedores do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Camisas com frases relacionadas a Gabigol marcam a última do Flamengo em 2024 (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

(Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Criança agradece Gabigol com faixa (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Despedida de Gabigol

A relação de seis anos entre Gabigol e Flamengo está há uma partida de chegar ao fim. O adeus do ídolo do clube carioca será marcado por uma série de homenagens em campo e nas arquibancadas do Maracanã. A promessa é de uma grande festa.

Na passagem pelo Rubro-Negro, o atacante somou 13 títulos: 2 Campeonatos Brasileiros, 2 Copa do Brasil, 2 Copa Libertadores, 2 Supercopa do Brasil, 1 Recopa Sul-Americana e 4 Campeonatos Carioca. Foram, ao todo, 307 jogos disputados e 160 gols marcados.