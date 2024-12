Torcida do Flamengo xinga Landim durante homenagem para Gabigol

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, foi xingado pelos torcedores durante homenagem para Gabigol no Maracanã. No momento em que o jogador posou para fotos ao lado das taças que conquistou no time carioca, em seu jogo de despedida no Maracanã, os flamenguistas não pouparam as palavras ao provocar o dirigente.

— Ei, Landim, vai tomar no **- gritaram os torcedores do Flamengo durante a homenagem ao camisa 99.

Assim que entrou no gramado para participar da cerimônia ao lado de seus familiares, Gabigol recebeu uma placa comemorativa das mãos dos dirigentes. O atacante, no entanto, não fez questão de tirar fotos com a cúpula rubro-negra. O atleta apontou o quadro para os torcedores.

Gabigol ao lado de Rodolfo Landim e Marcos Braz, responsáveis pelo futebol do Flamengo Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Recentemente, Gabriel Barbosa afirmou que não gostou da atitude dos dirigentes a respeito da negociação por uma possível renovação contratual. Segundo ele, ficou sabendo das tratativas por conta das falas de alguns membros da diretorua em podcasts. Sem acordo com o Rubro-Negro, Gabigol está apalavrado com o Cruzeiro para a próxima temporada.

Despedida de Gabigol

A relação de seis anos entre Gabigol e Flamengo está há uma partida de chegar ao fim. O adeus do ídolo do clube carioca será marcado por uma série de homenagens em campo e nas arquibancadas do Maracanã. A promessa é de uma grande festa.

Na passagem pelo Rubro-Negro, o atacante somou 13 títulos: 2 Campeonatos Brasileiros, 2 Copa do Brasil, 2 Copa Libertadores, 2 Supercopa do Brasil, 1 Recopa Sul-Americana e 4 Campeonatos Carioca. Foram, ao todo, 307 jogos disputados e 160 gols marcados.