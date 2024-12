Atitude de Gabigol causa climão durante despedida do Flamengo

A partida entre Flamengo e Vitória, deste domingo (8), às 16h, no Maracanã, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, marca a despedida de Gabigol do clube rubro-negro. Antes do apito inicial, o atacante foi homenageado pela diretoria. Contudo, uma atitude do atleta chamou atenção à beira de campo.

Durante a cerimônia de homenagens, Gabigol se negou e tirar foto com dirigentes do clube. A rejeição mais evidente foi com Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. Vale lembrar, que o camisa 99 se despede do time após não ter chegado a um acordo por uma renovação contratual.

Em imagens divulgadas pela Fla TV e compartilhadas por torcedores nas redes sociais, o gesto do atacante é evidente. Além disso, no vídeo é possível escutar a revolta da torcida com o cenário, que no momento atacava a diretoria do clube. Veja abaixo:

De acordo com informações divulgadas pelo próprio mandatário do clube, o impasse na negociação se deu por conta do período do novo possível acordo. O Flamengo estaria disposto a oferecer uma extensão de contrato curta, enquanto o atacante pedia um vínculo longo.

Despedida de Gabigol

A relação de seis anos entre Gabigol e Flamengo chega ao fim com o apito final da partida contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. O adeus do ídolo do clube carioca foi marcado por uma série de homenagens em campo e nas arquibancadas do Maracanã.

Na passagem pelo Rubro-Negro, o atacante somou 13 títulos: 2 Campeonatos Brasileiros, 2 Copa do Brasil, 2 Copa Libertadores, 2 Supercopa do Brasil, 1 Recopa Sul-Americana e 4 Campeonatos Carioca. Foram, ao todo, 307 jogos disputados e 160 gols marcados.