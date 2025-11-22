Para felicidade da torcida rubro-negra, Arrascaeta estará à disposição para o duelo com o Bragantino, neste sábado (22), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O craque do Flamengo não jogou contra o Fluminense, por ter atuado pela seleção uruguaia 24 horas antes da partida, e viu o seu time perder o clássico por 2 a 1. O tropeço levantou questionamentos sobre a dependência do astro na equipe de Filipe Luís em compromissos do Brasileirão, corroborada pelos números.

Em ótima forma física depois de temporadas de presença inconstante na escalação, Arrasca já quebrou seu recorde de jogos em uma edição do Campeonato Brasileiro pelo Flamengo: atuou em 30 das 34 partidas da equipe no torneio. Em 21 delas, participou de gols. As 30 contribuições - 17 gols e 13 assistências - também representam sua melhor marca.

E a diferença de aproveitamento rubro-negro com e sem o craque na atual edição é evidente. Quando Arrascaeta joga, o Flamengo conquista 73,3% dos pontos disputados. Se o uruguaio está fora, 41,6%.

Aproveitamento do Flamengo com e sem Arrascaeta no Brasileirão 2025

Com Arrascaeta: 73,3% - 20 vitórias, 6 empates e 4 derrotas em 30 jogos

Sem Arrascaeta: 41,6% - 1 vitória, 2 empates e 1 derrota em 4 jogos

Quando Arrascaeta joga, mas não participa diretamente de gols: 44,4% - 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas em 9 jogos

Em quais jogos Arrascaeta não atuou?

Flamengo 1 x 1 Internacional (lesão na coxa)

Flamengo 0 x 0 Botafogo (poupado)

Sport 1 x 5 Flamengo (Data Fifa)

Fluminense 2 x 1 Flamengo (Data Fifa)

Quantos jogos Arrascaeta disputou em cada edição do Brasileirão?

2025: 30 jogos (mais quatro por jogar)

2024: 15 jogos

2023: 28 jogos

2022: 24 jogos

2021: 14 jogos

2020: 28 jogos

2019: 23 jogos

Capitão do Flamengo, Arrascaeta olha sério durante jogo contra o São Paulo (Foto: Guilherme Dionizio / Código19 / Gazeta Press)

Flamengo tem retornos e ausências contra o Bragantino

Além de Arrascaeta, Alex Sandro e Varela retornam no jogo contra o Bragantino após desfalcarem contra o Fluminense por desgaste na Data Fifa. Por outro lado, o Flamengo não terá a dupla de volantes titular dos últimos confrontos: Saúl e Pulgar, ambos suspensos. A tendência é que atuem lado a lado Jorginho, que retornou de lesão no clássico e marcou gol de pênalti, e o jovem Evertton Araújo.