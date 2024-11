Bruno Henrique durante partida contra o Cruzeiro pelo primeiro turno - Foto: Jorge Rodrigues/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Em meio aos jogos contra o Atlético-MG pela final da Copa Do Brasil, o Flamengo visita o Cruzeiro nesta quarta-feira (06/11). A partida, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), será pelo Brasileirão. No retrospecto recente entre as equipes, o time carioca leva a melhor.

O Rubro-Negro não perde para a Raposa desde agosto de 2018, quando os times se enfrentaram pela fase de grupos da Libertadores daquele ano. Aliás. na ocasião, Arrascaeta, hoje no Flamengo, marcou o primeiro gol da vitória cruzeirense por 2 a 0.

Desde então, as equipes se encararam em oito oportunidades, com sete vitórias do Mais Querido e um empate.

No primeiro turno do Brasileirão deste ano, o Flamengo bateu o Cruzeiro por 2 a 1, com gols de Pedro e Fabrício Bruno. Dos dois, apenas o zagueiro estará em campo nesta quarta. Afinal, o atacante se recupera de uma lesão no joelho esquerdo.

Além de Pedro, outros jogadores machucados, como Luiz Araújo, Cebolinha e Viña, também não estarão em campo. O mesmo serve para Gabi, Arrascaeta, Gerson, Léo Ortiz e Wesley, que não viajaram com a delegação para Belo Horizonte. O quinteto está sendo preparado para o jogo de volta da final da Copa do Brasil contra o Atlético, no domingo. A partida também será na capital mineira (Arena MRV).

Confira os jogos

30/06/2024 - Flamengo 2x1 Cruzeiro

19/10/2023 - Cruzeiro 0x2 Flamengo

27/05/2023 - Flamengo 1x1 Cruzeiro

21/09/2019 - Cruzeiro 1x2 Flamengo

27/04/2019 - Flamengo 3x1 Cruzeiro

25/11/2018 - Cruzeiro 0x2 Flamengo

29/08/2018 - Cruzeiro 0x1 Flamengo

12/08/2018 - Flamengo 1x0 Cruzeiro

Flamengo também leva vantagem na história do confronto

Flamengo e Cruzeiro já se enfrentaram em 100 jogos. O Rubro-Negro tem vantagem no retrospecto geral, com 38 vitórias, contra 35 triunfos da Raposa e 27 empates.

Atualmente, na classificação do Brasileirão, nove pontos separam as equipes, que estão na parte superior.