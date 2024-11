David Luiz, zagueiro do Flamengo, é um dos líderes do elenco rubro-negro. Por diversas vezes, outros jogadores do time carioca exaltaram o papel de orientador e aconselhador do companheiro, que atualmente tem 37 anos. Com essas virtudes, o zagueiro, se inspirando em Filipe Luís, cogita ingressar na carreira de treinador após pendurar as chuteiras.

Segundo o "GE", David tem o desejo de se tornar um técnico. Com pais professores, o jogador tem o dom pela orientação. Aliás, é inegável o quanto esse papel do atleta é fundamental para a evolução de seus companheiros.

Jogadores enaltecem papel de David Luiz no vestiário

Dois jogadores que ressaltaram, recentemente, o impacto de David Luiz no cotidiano do Flamengo foram Michael e Carlinhos. O primeiro, que retornou ao clube carioca no meio deste ano, detalhou o convívio com o defensor, que o ajuda com conselhos.

- É um cara que dá conselho, dá oportunidade da gente crescer e tem suas convicções. A experiência dele conta muito, e eu sou um cara que gosta de evoluir na vida, gosto de aprender (...) É um cara que está sendo muito importante para o nosso elenco porque está nos ajudando dentro e fora de campo. Então, quem tem a ganhar com isso é o Flamengo, são os jogadores, eu, que estou ouvindo muito ele. Espero que possa ficar muito tempo com a gente - disse Michael à "FlaTV".

David Luiz comemorando gol com companheiros de Flamengo

Carlinhos seguiu o caminho de Michael e também afirmou que David o ajudou muito com conselhos. Resumindo a importância do jogador no elenco, o atacante disse que ele estava mudando a sua vida.

Relação com ex-jogador do Flamengo também demonstra papel de David Luiz fora do campo

Outro jogador muito próximo de David Luiz é Hugo Souza, do Corinthians. Eles trabalharam juntos no Flamengo, antes do goleiro ser emprestado para clube português. Em junho deste ano, na zona mista do Maracanã, o zagueiro revelou conversas que teve com o ex-companheiro para ajudá-lo nos treinamentos. Em seguida, Hugo compartilhou vídeo respondendo David.

- Deus sabe a gratidão e o carinho que eu tenho por esse cara - iniciou Hugo Souza.

Situação contratual de David Luiz no Flamengo

David tem contrato com o Flamengo até o fim do ano, e não descarta uma renovação com o clube carioca. Apesar da vontade de seguir os passos de Filipe Luís, o zagueiro não estipulou uma data para trocar de função no futebol.

O que se sabe é que quando David Luiz decidir pendurar as chuteiras, ele iniciará cursos para tirar licenças da Uefa. Vale destacar que ele acumula passagem pelo futebol português, inglês e francês.