Pedro, atacante do Flamengo, ainda se recupera de uma grave lesão no joelho esquerdo. O jogador vem realizando atividades no Ninho do Urubu, centro de treinamento rubro-negro. Nesta segunda-feira (27), o camisa 9 publicou um vídeo com parte de seus trabalhos.

Danilo acerta rescisão com Juventus e viaja para assinar com Flamengo

O centrovante vem sendo acompanhado por preparadores físicos e outros profissionais do departamento médico do Flamengo, chefeado por Fernando Sassaki.

Como foi a lesão de Pedro?

O atacante reverência, que recebeu o apelido por conta da sua comemoração, se machucou no dia 4 de setembro de 2024, durante um treinamento da Seleção Brasileira. Pedro fez um movimento sozinho que “travou” o joelho e gerou lesão. O atleta caiu no chão, e, assim, teve que abandonar o local. Após a realização de exames, foi constatada uma ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo.

Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Quando Pedro deve retornar aos jogos do Flamengo?

A comissão técnica rubro-negra acredita que o atacante consiga ficar à disposição do técnico Filipe Luís entre março e abril. A ideia é que Pedro esteja 100% fisicamente para a disputa do Mundial de Clubes 2025, que acontecerá nos Estados Unidos entre os dias 15 de junho e 13 de julho.

Pedro durante treinamento no CT do Flamengo (Foto: Reprodução)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real