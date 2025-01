Petkovic visita clube que Flamengo estava negociando a compra

Dejan Petkovic, ex-jogador e ídolo do Flamengo, visitou as instalações do Leixões, em Portugal, clube que o Rubro-Negro estava negociando a compra (durante a gestão de Rodolfo Landim). O sérvio estava companhado de seu assessor de longa data, o neurocientista e estrategista Dr. Fabiano de Abreu.

continua após a publicidade

➡️ Pedro, atacante do Flamengo, segue processo de recuperação de lesão; veja vídeo

A ida do ex-atleta ao clube português levantou suspeita de uma possível parceria entre as partes. Pet, no entanto, garantiu que a ida ao local foi por conta de uma homenagem a um amigo, Jorge H. Carretero.

Quem é Jorge H. Carretero

Jorge H. Carretero, porta-voz da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), foi agraciado com o título de Doutor Honoris Causa, concedido pela Logos University International (LUI) de Miami. A cerimônia, realizada em Castelo de Paiva, contou com a presença de amigos próximos, incluindo Petkovic e o Dr. Fabiano de Abreu, que também especifica a homenagem.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Carretero, que é reconhecido por sua liderança e contribuições ao esporte e à reintegração social através do futebol, desempenhou um papel importante na vida de Petkovic. Durante a passagem de Pet pelo Real Madrid, foi Carretero quem ajudou a moldar sua carreira internacional e facilitou sua transferência para o futebol brasileiro, onde o sérvio se tornou um dos maiores ídolos da história.

Petkovic, ídolo do Flamengo, ao lado de Jorge H. Carretero e Fabiano de Abreu (Foto: Divulgação)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real