Danilo acerta rescisão com Juventus e viaja para assinar com Flamengo

Danilo está pronto para ser o novo reforço do Flamengo na temporada. O capitão da Seleção Brasileira assinou, nesta segunda-feira (27), a sua rescisão de contrato com a Juventus e está com o vôo marcado para retornar o Brasil na terça, às 10h (de Brasília). A informação foi divulgada pelo jornal italiano "Gazzetta dello Sport".

A rescisão com a Juventus dependia do acerto de Danilo com outro clube para ser oficializada. Agora, com sua ida ao Rubro-Negro encaminhada, o defensor encerra o vínculo com o clube italiano, que terminaria no dia 30 de junho.

De acordo com o diário, a Juventus pagará ao jogador apenas o salário referente ao mês de janeiro, aquele que ele acumulou mesmo estando afastado das atividades regulares do time principal por decisão técnica e do clube no final de dezembro.

Danilo vai assinar por dois anos com o Flamengo. O lateral-direito vai realizar o sonho de defender o clube do coração. O jogador está na Europa desde 2012, onde vestiu a camisa do Porto, Real Madrid e Manchester City, além da Juventus.

O Napoli chegou a fazer uma proposta por Danilo. No entanto, a identificação com a Juventus e a vontade de jogar no Flamengo pesaram na decisão do jogador. Além disso, Filipe Luís foi fundamental para que o lateral-direito acertasse com o Rubro-Negro.

Em conversas com os familiares, Danilo entendeu que o momento era para voltar para casa. O Flamengo foi considerado o local ideal tanto esportivamente, quanto emocionalmente. Além das competições nacional, o Rubro-Negro disputará o Mundial e a Libertadores.