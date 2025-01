O Flamengo contará com mais um reforço para a final da Supercopa do Brasil. Trata-se de Danilo. O jogador está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e pode estrear com a camisa rubro-negra.

continua após a publicidade

➡️ Filipe Luís rasga elogios a Allan no Flamengo: ‘Veio com outra atitude’

Danilo foi apresentado pelo Flamengo nesta quinta-feira (30). O jogador concedeu uma entrevista no Maracanã e assistiu a vitória sobre o Sampaio Corrêa, por 2 a 0, pela 6ª rodada do Campeonato Carioca.

Em coletiva, Danilo reforçou o desejo que estar à disposição do Flamengo o quanto antes. O jogador não está na melhor forma, mas garantiu que não falta empolgação para entrar em campo.

continua após a publicidade

- É claro que não estou na minha melhor condição, porque não vinha jogando há algum tempo, mas nesse momento acho que a experiência e a empolgação me ajudam bastante, então espero estar disponível para o domingo, porque não vejo a hora de jogar - contou Danilo.

Danilo chegou sem custos ao Flamengo. O jogador rescindiu o contrato com a Juventus e assinou com o Rubro-Negro até 2026.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo