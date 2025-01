Filipe Luís rasga elogios a Allan no Flamengo: ‘Veio com outra atitude’

Destaque do Flamengo na vitória sobre o Sampaio Corrêa por 2 a 0, Allan foi muito elogiado por Filipe Luís na coletiva do treinador. O comandante não poupou elogios ao volante e deu detalhes do retorno do camisa 29 durante a pré-temporada.

- Fiquei muito feliz pelo Allan. Já coloquei no jogo em Brasília porque ele veio para essa pré-temporada com outra atitude. Veio muito bem fisicamente, se aplicando em todos os treinos. O meu modelo de jogo exige muito dos volantes, muita disciplina tática, muita consciência tática. Ele nunca questionou absolutamente nada. Perguntou, se dedicou, treinou muito forte e o futebol não tem segredo. Você dá tudo para o futebol e o futebol te devolve. Ele precisa ficar com essa solidez, se sentir bem, ser elogiado e continuar evoluindo.

Outro nome que foi alvo de comentários de Filipe Luís foi o do centroavante Juninho, que fez sua segunda partida pelo Flamengo. O treinador pediu cautela com o atacante por questões relacionadas a adaptação do jogador.

- Juninho vem se adaptando. Ficou muitos dias negociando e treinando não tão bem no Azerbaijão. Pouco a pouco, ele vem encontrando a forma. Vimos alguns detalhes em que ele pode ser letal. Ataque espaço, velocidade, poder ofensivo de poder atacar o rebote, dando opções para os companheiros. Vamos polir bastante para ele poder se adaptar. São muitos anos fora e ele precisa desse período de adaptação.

Com o triunfo sobre o Sampaio Corrêa, o Flamengo chegou a 4ª colocação do Campeonato Carioca com 10 pontos conquistados. No domingo (2), o Rubro-Negro entra em campo pela Supercopa do Brasil diante do Botafogo.

Allan comemora gol de Wallace Yan pelo Flamengo sobre o Sampaio Corrêa

Veja outras respostas de Filipe Luís, técnico do Flamengo

Carlos Alcaraz

- O Alcaraz se dedica muito nos treinos. Não negocia nada, nem aquecimento. Também precisa de tempo e o que eu mais gostei hoje foi que ele não perdeu a bola. Ele deu muito valor a bola, cuidou nos domínios, não acelerou tanto o jogo e foi do jeito que eu gosto. Eu quero que acelere, mas no momento certo. Ele pensou mais o jogo.

Pontos positivos e negativos

- Enxerguei muitos pontos positivos e outros que temos que evoluir. Precisamos melhorar nosso terço final. Estamos treinando muito para isso. Precisamos chegar com mais gente na área, ter mais malícia na frente do gol, chutar mais. Mas de pontos positivos, o time seguiu o plano durante os 90 minutos. Ninguém saiu da posição da forma que eu não quisesse que saísse e teve a paciência necessária. Não deixamos a ansiedade que o torcedor gera influenciar na nossa tomada de decisão. Nós decidimos dentro do campo.