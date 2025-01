Allan solta indireta e garante ano diferente no Flamengo: ‘Estou focado’

Titular na vitória do Flamengo sobre o Sampaio Corrêa por 2 a 0, Allan comentou seu início de temporada após o jogo. O volante agradeceu o apoio e a confiança do técnico Filipe Luís e garantiu um ano diferente:

continua após a publicidade

- Minha retomada. Garanto que esse ano será diferente. Estou focado, vivendo o Flamengo, esse ano é 100% Flamengo e nada vai tirar meu foco fora de campo. Vou poder retribuir ao Filipe e à torcida o apoio que estão me dando.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Recentemente, Allan vem sendo centro de uma polêmica envolvendo uma suposta violência doméstica contra a ex-mulher Jordana Holleben. Inclusive, a influenciadora conseguiu uma medida protetiva contra o atleta do Flamengo na Justiça.

continua após a publicidade

No domingo (2), Allan estará entre os relacionados para a disputa da Supercopa do Brasil entre o Rubro-Negro e o Botafogo. No entanto, o camisa 29 não deve ser titular, uma vez que os principais nomes do elenco foram preservados para o duelo contra o Sampaio Corrêa.

Allan no Flamengo

Contratado em 2023 junto ao Atlético-MG, Allan nunca conseguiu se firmar no Rubro-Negro, embora tenha disputado bastante jogos em 2024. No entanto, as atuações do volante não impressionaram os torcedores, como era esperado em sua chegada devido às boas temporadas que teve por Fluminense e Galo.

continua após a publicidade