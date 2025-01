Filipe Luís projeta Flamengo para Supercopa e abre o jogo sobre estreia de Danilo

Técnico do Flamengo, Filipe Luís projetou o confronto entre sua equipe e o Botafogo, pela Supercopa do Brasil, no domingo (2). O duelo vale o primeiro título da temporada para ambos os clubes e ganhou uma importância ainda maior por se tratar de um clássico regional.

O comandante afirmou ter assistido ao confronto entre o Alvinegro e Fluminense e acredita em um duelo muito equilibrado. No entanto, o treinador contou como pretende superar o rival para deixar o Mangueirão com o troféu nas mãos.

- Assisti ao jogo. Seguiu muito o que vinha fazendo no ano passado. Perdeu alguns jogadores, mas se reforçou também. Joguei contra o Leiria no sub-20 e ele soube manter as ideias. E se torna um time muito poderoso. Sabemos que vamos ter um adversário do mais alto nível do Brasil. Vamos colocar à prova esse título e que vença o melhor. O Botafogo é um rival com muita qualidade. Obviamente que eles vão ter mais a bola em alguns momentos do jogo. Queremos pressionar sempre, mas o adversário tem muita qualidade. Vamos suar nossas armas para sermos dominantes e levarmos o jogo para o terreno que queremos - disse.

Filipe Luís também abriu a possibilidade para Danilo fazer sua estreia com a camisa do Flamengo na Supercopa do Brasil. O atleta foi apresentado antes da vitória sobre o Sampaio Corrêa e estará à disposição da comissão técnica.

- Danilo vai estar disponível. Treinou em todo esse período, está bem fisicamente. Jogador importantíssimo, de altíssimo nível, fez um esforço grande para vir para o Flamengo. Ele abriu mão de muita coisa para realizar o sonho dele. Vamos precisar muito dele. Não só do Danilo jogador, mas também do Danilo líder, capitão, que fala, organiza, questiona. Vem colocar dúvida na cabeça do treinador e pressão no Léo Ortiz e Léo Pereira - afirmou.

Com a vitória sobre o Sampaio Corrêa, o Flamengo viaja para Belém com a 4ª colocação no Campeonato Carioca com 10 pontos conquistados. O clube faz um bom início de ano, principalmente após o retorno da pré-temporada dos principais nomes do Rubro-Negro.

Veja outra resposta de Filipe Luís, técnico do Flamengo

Sobre Carlos Leiria, técnico interino do Botafogo

- Jogamos dois jogos contra. No Carioca, ele tinha acabado de assumir. Nos enfrentamos duas vezes. Uma ideia de jogo bem clara. Ele também sabe minhas ideias. Daquele jogo para agora, são jogadores diferentes, momentos diferentes. Se vê uma ideia muito clara de quem quer propor jogo, ser dominante. Esperamos que seja um grande espetáculo.